Auf zahlreichen iOS-Geräten benötigen viele Apps plötzlich ein Update. Eine offizielle Erklärung dafür gibt es nicht, es ist jedoch anzunehmen, dass damit ein früherer Fehler ausgemerzt werden soll, der viele Apps unbenutzbar gemacht hatte. Dutzende Apps auf eurem iPhone oder iPad benötigen plötzlich ein Update? Damit steht ihr nicht alleine da. Das Problem betrifft offenbar Nutzerinnen und Nutzer weltweit und konnte auch von uns in der Redaktion beobachtet werden. Warum genau die Flut an App-Updates derzeit auftritt, ist unklar. Einige, wie das US-Blog Macrumors, vermuten allerdings, dass Apple damit ein Problem lösen will, das ...

