FRANKFURT (Dow Jones)--Einen sehr guten Start in die Woche haben die europäischen Aktienmärkte hingelegt. Übergeordnet steigt die Zuversicht durch den Rückgang bei den Infiziertenzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das erhöht die Chance auf eine schnelle und nachhaltige Wiederbelebung der Wirtschaft. Sorgen macht indes, dass China die Daumenschrauben in Hongkong immer weiter anzieht. Dies könne schnell zu einer weiteren Eskalation im Streit mit den USA führen.

Die Umsätze sind verhältnismäßig niedrig, da wegen Feiertagen die Marktteilnehmer aus den USA und Großbritannien fehlen. Der guten Laune tut das aber keinen Abbruch: Der DAX legt um 2,4 Prozent zu auf 11.343 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,8 Prozent auf 2.959 Punkte.

Deutsche Wirtschaft durchschreitet Talsohle

Im Fokus stand am Vormittag der Ifo-Geschäftsklimaindex. "Die Lockerungsmaßnahmen zeigen beim ifo-Geschäftsklimaindex eine positive Wirkung", so Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe. Die Unternehmen zeigten wieder Lebenszeichen, doch von Vitalität könne keine Rede sein. Das Wiederanfahren der Wirtschaft sei für viele Unternehmen ein Silberstreif am Horizont. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die vom Ifo-Institut befragten Firmen ihre Geschäftsaussichten deutlich besser als im Vormonat bewerten. Die deutsche Wirtschaft dürfte derzeit die Talsohle durchlaufen.

Bayer arbeitet weiter auf Vergleich hin

Bayer ziehen um deutliche 8 Prozent an. Laut Presseberichten soll es zu Verständigungen mit zahlreichen Klägern im Glyphosat-Streit gekommen sein. Bayer soll bei bis zu 85.000 der insgesamt 125.000 Glyphosat-Klagen in den USA vor einer Einigung stehen, heißt es in einem Bericht, der sich auf Kreise beruft. Demnach soll Bayer im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat für einen wesentlichen Teil der anhängigen Schadensersatzklagen mündliche Zusagen der Klägeranwälte für eine außergerichtliche Beilegung gegeben haben. Insidern zufolge wolle Bayer mit insgesamt 10 Milliarden Dollar auskommen - 8 Milliarden für aktuelle Fälle, 2 Milliarden für zukünftige. An der Börse wurde bisher noch mit einer deutlich höheren Summe gerechnet.

Für die Aktie von Suez geht es um 2,7 Prozent nach oben. "Ein Verkauf wäre positiv, aber Suez müsste erst einmal einen Käufer finden", sagt ein Marktteilnehmer zu einem spanischen Pressebericht, nach dem Suez die Tochter Aguas de Barcelona verkaufen wolle. Laut "Cincodias" will Suez im Rahmen des Konzernumbaus die Tochter abgeben. Vor der Corona-Pandemie sei sie etwa 3 Milliarden Euro wert gewesen. "Die Pandemie verstärkt den Druck zur Umstrukturierung auf Suez", so der Marktteilnehmer.

Für die Aktie von Lagardere geht es in Paris um 14 Prozent nach oben. Der französische Milliardär und LVMH-Chef Bernard Arnault wird über die Groupe Arnault rund ein Viertel des Aktienkapitals von Lagardere Capital & Management (LCM) übernehmen. Mittels LCM hält Arnaud Lagardere einen Anteil von 7,26 Prozent an Lagardere. Die Gründer-Familie von Lagardere versucht sich über das Geschäft Unterstützung im Kampf gegen den aktivistischen Investor Amber Capital zu sichern, der seit längerem die Zerschlagung des Unternehmens fordert. Aber auch Vivendi hat seine Beteiligung an Lagardere ausgebaut. Am Donnerstag hielt Vivendi 16,48 Prozent an dem Konzern, was 12,41 Prozent der Stimmrechte entspricht.

VW muss Schadensersatz zahlen

Die Aktie von VW notiert unverändert und fährt damit dem Gesamtmarkt hinterher. Hier belastet, dass den VW-Kunden im Dieselskandal grundsätzlich Schadenersatz zusteht. Der Bundesgerichtshof bestätigte am Montag in einem ersten VW-Verfahren ein Urteil, mit dem einem Kunden des Autobauers Schadenersatz zugesprochen worden war. Allerdings müsse er sich demnach die Nutzung des Wagens anrechnen lassen. Die Bundesrichter gingen von einer "vorsätzlichen sittenwidrigen Täuschung" durch den Konzern aus.

Für die Aktie der Lufthansa geht es um 5 Prozent nach oben. Für Käufe sorgt, dass die Bundesregierung und die Deutsche Lufthansa in ihren Gesprächen über Finanzhilfen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums kurz vor einem formellen Abschluss stehen. "Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa befinden sich in der Endphase", sagte Ministeriumssprecherin Beate Baron bei einer Pressekonferenz in Berlin. An den bisher kolportierten Konditionen hat sich nach Aussage eines Händlers nichts geändert.

Die Aktien von Dr. Hönle liegen sehr fest im Markt, der Kurs steigt um 31 Prozent. Das Unternehmen könnte mit seiner UV-Ausrichtung zum Kampf gegen die Pandemie beitragen, heißt es auf Merkur.de. In einem Labor in Frankfurt seien Coronaviren mit UV-Geräten des Gräfelfinger Unternehmens bestrahlt worden. Die Abtötungsrate des Virus habe bei 99,4 Prozent gelegen. "Die Ergebnisse der Tests könnten weitreichende Folgen haben", heißt es in dem Bericht.

Ein fulminantes Börsendebüt legen Exasol hin. Der erste Kurs lag bei 14,00 Euro und damit 47,4 Prozent über dem Ausgabekurs von 9,50 Euro. Aktuell notiert die Aktie des Technologieunternehmens bei 13,18 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.961,26 1,92 55,79 -20,93 Stoxx-50 2.872,50 1,24 35,23 -15,59 DAX 11.349,61 2,49 275,74 -14,34 MDAX 25.046,86 1,86 456,85 -11,54 TecDAX 3.150,70 2,02 62,52 4,50 SDAX 11.127,95 1,89 205,96 -11,06 FTSE 0,00 0,00 0,00 -20,54 CAC 4.517,69 1,65 73,13 -24,43 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,50 -0,02 -0,74 US-Zehnjahresrendite 0,66 0,00 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39h Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0895 -0,02% 1,0879 1,0896 -2,9% EUR/JPY 117,34 +0,07% 117,17 117,14 -3,8% EUR/CHF 1,0584 -0,05% 1,0591 1,0589 -2,5% EUR/GBP 0,8936 -0,19% 0,8934 0,8943 +5,6% USD/JPY 107,69 +0,08% 107,70 107,50 -1,0% GBP/USD 1,2190 +0,15% 1,2177 1,2183 -8,0% USD/CNH (Offshore) 7,1489 -0,06% 7,1534 7,1469 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.817,76 -2,57% 8.791,76 9.173,26 +22,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,44 33,25 +0,6% 0,19 -43,2% Brent/ICE 35,23 35,13 +0,3% 0,10 -44,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,50 1.734,23 -0,3% -5,73 +13,9% Silber (Spot) 17,12 17,23 -0,6% -0,11 -4,1% Platin (Spot) 840,50 835,60 +0,6% +4,90 -12,9% Kupfer-Future 2,41 2,39 +0,9% +0,02 -14,3% ===

May 25, 2020 10:28 ET (14:28 GMT)

