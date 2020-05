Erfolgreicher Start der Highlight-GruppeDGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Erfolgreicher Start der Highlight-Gruppe25.05.2020 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Erfolgreicher Start der Highlight-Gruppe* Betriebsergebnis steigt um 4,1 Mio. CHF gegenüber Vorjahr auf 1,2 Mio. CHF* Konzernperiodenergebnis steigt um 3,4 Mio. CHF auf -1,1 Mio. CHF gegenüber Vorjahr* Konzernumsatz liegt bei 89,3 Mio. CHFUmsatz der Highlight-Gruppe entwickelte sich im ersten Quartal 2020 im Rahmen der Erwartungen, während Ergebnisse diese übertrafen.Konzernentwicklung im ersten Quartal 2020* Der Konzernumsatz lag mit 89,3 Mio. CHF um 27,4 Mio. CHF unter dem Vergleichswert des ersten Quartals 2019. Der Rückgang resultiert insbesondere aus geringeren Umsatzerlösen im Segment Film, während die Umsatzerlöse in den übrigen Segmenten - Sport- und Event-Marketing und Sport - in etwa auf Vorjahresniveau blieben.* Zum Umsatzrückgang des Segments Film trug insbesondere die Entscheidung der Länderregierungen bei, die Kinos aufgrund der COVID-19-Situation zu schliessen. Entsprechend konnte im Berichtszeitraum kein Kinofilm gestartet werden.* Der leichte Rückgang der Aussenumsätze des Segments Sport- und Event-Marketing resultiert aus Fremdwährungseffekten.* Der leichte Rückgang der Aussenumsätze des Segments Sport ist im Wesentlichen auf Fremdwährungseffekte zurückzuführen.* Das Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 1,2 Mio. CHF lag aufgrund der gesunkenen operativen Konzernaufwands über dem Vorjahreswert (-2,9 Mio. CHF).* Das Konzernperiodenergebnis summierte sich auf -1,1 Mio. CHF - ein Anstieg um 3,4 Mio. CHF. Auf die Highlight-Aktionäre entfiel ein Ergebnisanteil von -0,9 Mio. CHF (Vorjahresperiode: -3,4 Mio. CHF), was einem Ergebnis je Aktie von -0,02 CHF (Vorjahresperiode: -0,06 CHF) entspricht.* Das Konzerneigenkapital in Höhe von 191,3 Mio. CHF lag um 6,4 Mio. CHF unter dem Stand zum Jahresende 2019. Die Abnahme resultiert in erster Linie aus Währungseffekten.Der Verwaltungsrat überwacht weiterhin die Situation der derzeitigen COVID 19 und hat entsprechende Massnahmen eingeleitet. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Ausbereitung des Coronavirus Auswirkungen auf die Highlight-Gruppe haben wird.Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2020 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRSin Mio. CHF 1Q2020 1Q2019 Abw. in % Umsatzerlöse 89,3 116,7 -23,5 EBIT 1,2 -2,9 n/a Konzernperiodenergebnis -1,1 -4,5 74,4 (nach Steuern) Ergebnisanteil Anteilseigner -0,9 -3,4 75,0 Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,02 -0,06 66,7 Segmentumsatz Film 48,1 72,4 -33,5 Sport- und Event-Marketing 16,2 16,5 -1,5 Sport 25,0 28,1 -11,0 Segmentergebnis Film 0,4 -3,5 n/a Sport- und Event-Marketing 7,8 8,5 -9,1 Sport -5,2 -6,1 15,1in Mio. CHF 31.03.2020 31.12.2019 Abw. in % Bilanzsumme 656,0 673,9 -2,7 Eigenkapital 191,3 197,7 -3,2 Eigenkapitalquote (%) 29,2 29,3 -0,1 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 80,3 66,7 20,4 Zahlungsmittel und 51,1 53,0 -3,6 ZahlungsmitteläquivalenteFür weitere Informationen:Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: [1]ir@hlcom.ch1. mailto:ir@hlcom.ch25.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1054877Ende der Mitteilung DGAP News-Service1054877 25.05.2020