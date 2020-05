ROUNDUP 2: Ifo-Geschäftsklima hellt sich nach Rekordtief aufMÜNCHEN - Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich nach einem historischen Einbruch wegen der Corona-Krise etwas aufgehellt. Wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima im Mai um 5,3 Punkte auf 79,5 Zähler. Der Anstieg erfolgt von einem Rekordtief aus. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs auf 78,5 Punkte gerechnet.ROUNDUP 2: Altmaier will neue Hilfen für Firmen - Schulze betont KlimaschutzBERLIN - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schlägt in der Corona-Krise weitere Milliardenhilfen für den Mittelstand vor, um eine Pleitewelle zu verhindern. Bereits ab Juni sollten Firmen eine Überbrückungshilfe bekommen, wie aus einem Eckpunktepapier hervorgeht. Es lag der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor. Das Programm soll einen Umfang von mindestens 25 Milliarden Euro haben. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sprach sich dafür aus, im Zuge des geplanten Konjunkturprogramms den Klimaschutz voranzubringen. Sie sagte am Montag, der Neustart müsse dafür genutzt werden, um die Gesellschaft klimafreundlicher, gerechter und krisenfester zu machen.CDU: Konjunkturprogramm muss finanzierbar seinBERLIN - Das geplante Konjunkturprogramm der Bundesregierung darf den Bund aus Sicht der CDU finanziell nicht überfordern. Es könne keine unbegrenzte Verschuldung geben, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in einer digitalen Konferenz nach Beratungen der Parteigremien. Geld sei auch in Deutschland "endlich". Die CDU habe Staatsverschuldung und Generationengerechtigkeit im Blick.Belgien: Geschäftsklima erholt sich weniger als erwartetBRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima nach einem historischen Einbruch wegen der Corona-Krise nicht ganz so stark aufgehellt wie erwartet. Der Indikator stieg im Mai nur um 1,7 Punkte auf minus 34,4 Punkte, wie die belgische Notenbank (BNB) am Montag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen deutlich stärken Anstieg auf minus 29,3 Prozent erwartet.ROUNDUP: Merkel mahnt zur Wachsamkeit - Lockerungs-Domino im Osten?BERLIN - Nach Monaten relativer Geschlossenheit driften die verschiedenen Regionen Deutschlands jetzt bei den Corona-Beschränkungen immer stärker auseinander. Das hat teilweise - aber nicht nur - mit unterschiedlichen Infektionsraten zu tun.ROUNDUP: Japan hebt den Corona-Notstand vollständig aufTOKIO - Japan hat den Corona-Notstand für das gesamte Inselreich vorzeitig aufgehoben. Regierungschef Shinzo Abe erteilte am Montag die Freigabe auch für den Großraum Tokio sowie die nördlichste Provinz Hokkaido. Für die übrigen Landesteile hatte der Rechtskonservative den Notstand bereits zuvor aufgehoben. Der Notstand war ursprünglich bis zum 31. Mai angesetzt worden, wobei das keine harten Ausgangsbeschränkungen wie in einigen europäischen Ländern bedeutete. Die Bürger in Japan wurden nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben.ROUNDUP: Konjunktur bricht ein - 'Eigentliches Drama steht noch bevor'WIESBADEN - Nach dem Konjunktureinbruch zu Beginn der Corona-Krise droht Deutschland im zweiten Quartal ein noch härterer Absturz. Im ersten Vierteljahr schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit erste Daten. Der Einbruch war der stärkste Rückgang im Quartalsvergleich seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Noch schlechter dürfte Ökonomen zufolge das zweite Quartal ausfallen.EU-Kommission prüft wegen EZB-Urteil weiter Verfahren gegen DeutschlandBRÜSSEL - Drei Wochen nach dem umstrittenen Verfassungsgerichtsurteil zur Europäischen Zentralbank prüft die EU-Kommission weiter, ob sie gegen Deutschland vorgeht. Die zuständige Vizepräsidentin Vera Jourova sagte am Montag in einer Anhörung des Europaparlaments: "Wir benötigen noch mehr Zeit, um das Urteil zu analysieren und um zu entscheiden, ob wir rechtlich vorgehen und wenn ja, wie wir das tun." Sie bekräftigte die Position der Kommission, dass europäisches Recht Vorrang vor nationalem Recht habe und die EZB unabhängig agiere.Indien erlaubt wieder Inlandsflüge - Chaotischer StartNEU DELHI - Nach zwei Monaten Pause wegen der Corona-Krise gibt es in Indien wieder Inlandsflüge, aber gleich zu Beginn gab es viel Verwirrung und etliche Flüge wurden wieder gestrichen. 