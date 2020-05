Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA sind die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

In Großbritannien blieben die Börsen wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.971,35 +2,27% -20,66% Stoxx50 2.877,03 +1,40% -15,46% DAX 11.391,28 +2,87% -14,02% CAC 4.539,91 +2,15% -24,06% DJIA 24.465,16 -0,04% -14,27% S&P-500 2.955,45 +0,24% -8,52% Nasdaq-Comp. 9.324,59 +0,43% +3,92% Nasdaq-100 9.413,99 +0,38% +7,80% Nikkei-225 20.741,65 +1,73% -12,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,13 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,95 33,25 +2,1% 0,70 -42,3% Brent/ICE 35,80 35,13 +1,9% 0,67 -43,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,63 1.734,23 -0,3% -4,60 +14,0% Silber (Spot) 17,12 17,23 -0,6% -0,10 -4,1% Platin (Spot) 835,40 835,60 -0,0% -0,20 -13,4% Kupfer-Future 2,41 2,39 +0,9% +0,02 -14,3%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Gewinne - Übergeordnet positiv wird der Rückgang bei den Infiziertenzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gewertet. Das erhöht auch die Chance auf eine schnelle und nachhaltige Wiederbelebung der Wirtschaft. In diese Richtung deutete der Ifo-Geschäftsklimaindex bereits hin. Bayer zogen um deutliche 7,8 Prozent an. Laut Presseberichten soll es zu Verständigungen mit zahlreichen Klägern im Glyphosat-Streit gekommen sein. Für die Aktie von Suez ging es um 4,5 Prozent nach oben. "Ein Verkauf wäre positiv, aber Suez müsste erst einmal einen Käufer finden", sagte ein Marktteilnehmer zu einem spanischen Pressebericht, nach dem Suez die Tochter Aguas de Barcelona verkaufen wolle. Die Aktie von Lagardere schoss in Paris gleich um 16,1 Prozent nach oben. Der französische Milliardär und LVMH-Chef Bernard Arnault wird über die Groupe Arnault rund ein Viertel des Aktienkapitals von Lagardere Capital & Management (LCM) übernehmen. Die Aktie der Lufthansa stieg um 7,5 Prozent. Der Staatseinstieg ist perfekt, die Konditionen mehrheitlich wie in den Medien seit Tagen genannt. Auch Spanien kann wieder angeflogen werden, ab 1. Juli sind dort internationale Urlauber wieder gern gesehene Gäste. Die Aktien von Melia Hotel legten um 26,6 Prozent zu, die von NH Hotels um 27 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39h Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0897 -0,00% 1,0879 1,0896 -2,8% EUR/JPY 117,34 +0,08% 117,17 117,14 -3,7% EUR/CHF 1,0579 -0,10% 1,0591 1,0589 -2,6% EUR/GBP 0,8931 -0,24% 0,8934 0,8943 +5,5% USD/JPY 107,69 +0,07% 107,70 107,50 -1,0% GBP/USD 1,2200 +0,23% 1,2177 1,2183 -7,9% USD/CNH (Offshore) 7,1477 -0,08% 7,1534 7,1469 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.771,26 -3,09% 8.791,76 9.173,26 +21,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während an vielen Märkten der Region die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität gespielt wurde, lastete der Streit um das Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den chinesischen Börsen. Die Vorgaben der Wall Street vom Freitag waren leicht positiv, doch bleiben die US-Märkte am Montag wegen eines Feiertags in den USA geschlossen. Auch an der Londoner Leitbörse findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Das ließ die Anleger in Asien vorsichtig agieren. In Schanghai zeigte sich der Composite-Index kurz vor Handelsschluss knapp behauptet. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index (HSI) im späten Handel weitere 0,5 Prozent, nachdem er am Freitag um 5,7 Prozent abgestürzt war. Die Spannungen zwischen China und den USA haben sich jüngst wieder verschärft. An anderen wichtigen Märkten der Region ging es derweil nach oben. Mobilitätsdaten und Zahlen zu Restaurantbuchungen gaben Grund zu der Annahme, dass sich die Wirtschaft allmählich wieder erholt. Unter den Einzelwerten verlor in Hongkong das HSI-Schwergewicht HSBC im späten Handel 0,8 Prozent. Auf der Aktie lastete die Befürchtung, dass der Finanzplatz Hongkong wegen des Sicherheitsgesetzes an Bedeutung verlieren könnte. Alibaba fielen um 1,2 Prozent. Das E-Commerce-Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss in Hongkong enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Die Tokioter Börse wurde angeführt von Aktien des Transport- und Immobiliensektors. West Japan Railways gewannen 5,6 Prozent und Mitsubishi Estate 4,2 Prozent. Fujifilm verloren hingegen 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um 88 Prozent verzeichnet hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Covestro reduziert wegen Pandemie Gehälter und Arbeitszeiten

Die Covestro AG will wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie Kosten sparen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen hierzu die Arbeitszeiten und die Gehälter von Mitarbeitern und Geschäftsführung gekürzt werden.

Lufthansa-Rettungspaket der Bundesregierung steht

Das Rettungspaket für die Deutsche Lufthansa ist in trockenen Tüchern. Wie der Konzern mitteilte, hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) dem Paket zugestimmt. Der Vorstand der Lufthansa befürwortet das Paket. Es sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, unter anderem eine Beteiligung des Bundes.

Eurowings-Flieger muss wegen noch gesperrten Flughafens über Sardinien umkehren

Kurz vor der Ankunft auf Sardinien ist der Ferienflieger Eurowings mit dem Versuch gescheitert, zwei Urlauber zu der Mittelmeerinsel zu fliegen - weil der dortige Flughafen Olbia wegen der Corona-Krise noch gesperrt ist. Im Anflug auf den Zielflughafen Olbia sei Eurowings-Flug EW9844 am Samstag von der Flugsicherung informiert worden, dass eine Landung nicht möglich sei, bestätigte eine Eurowings-Sprecherin am Montag entsprechende Medienberichte.

Hella kann Pandemie-Folgen nicht kompensieren - Dividende ausgesetzt

Der Autozulieferer Hella bekommt die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet das Unternehmen nun mit einem Konzernumsatz in der Spanne von rund 5,7 bis 5,8 Milliarden Euro sowie mit einer bereinigten EBIT-Marge von rund 4 Prozent. Hella hatte bereits Mitte März bekannt gegeben, dass der Umsatz unterhalb der prognostizierten Bandbreite von rund 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro liegen werde und die bereinigte EBIT-Marge in der Zielgröße von 6,5 bis 7,5 Prozent wohl deutlich unterschritten werde.

Encavis verdient im ersten Quartal deutlich mehr

Die Encavis AG hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Wie der Windparkbetreiber im Vorfeld der am 27. Mai geplanten Veröffentlichung des Zwischenergebnisses für das erste Quartal 2020 vorab mitteilte, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 65,2 Millionen Euro. Auf operativer Ebene verbesserte sich das EBITDA um 13 Prozent auf 50,6 Millionen Euro, während das EBIT um 20 Prozent zulegte auf 28,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie erhöht sich um 60 Prozent auf 0,08 Euro.

LVMH-Chef Arnault beteiligt sich an Lagardere

Die Groupe Arnault kauft sich bei Lagardere ein. Die Lagardere-Aktie legt an der Börse in Paris um rund 14 Prozent zu, nachdem der Investor um LVMH-Chef Bernard Arnault angekündigt hat, eine Beteiligung von rund einem Viertel an der Lagadere-Familien-Holding zu übernehmen. Unterdessen hat Vivendi seine Beteiligung an dem Medien-Konglomerat ausgebaut.

May 25, 2020

