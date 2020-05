BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu VW-Urteil:



"Volkswagen hat sich "sittenwidrig" und "besonders verwerflich" verhalten. Es fühlt sich gut an, so klar und deutlich über den Wolfsburger Autobauer sprechen zu dürfen. Denn so hat sich der Konzern gegenüber seinen Kunden benommen, indem er Millionen Diesel-Autos mit einer illegalen Abgastechnik ausgestattet hat. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden - und damit den Weg für Schadenersatz für zehntausende Diesel-Fahrer freigemacht. Dieses Urteil dürfte für Volkswagen richtig teuer werden - und das ist gut so."/DP/jha

