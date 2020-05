The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0165483164 HBOS CAP.FDG 03/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1908221507 QIAGEN 18/24 CV BD02 BON USD NCA XFRA XS1952091202 SVENSKA HDBK 19/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1973748707 SWISS RE FIN 19/49 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS2046625765 SWEDBANK 19/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS2106524262 PHOENIX GRP 20/UND.FLRMTN BD02 BON USD NCA DDF XFRA AU0000088841 ANTERIS TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR NCA C752 XFRA CA2057193054 COMSTOCK METALS EQ00 EQU EUR NCA DO4C XFRA CA25822C3049 DOREL INDS INC. A EQ00 EQU EUR NCA 8FD XFRA CA31447M1077 FENIXORO GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA 3WU XFRA CA35658P1053 FREEMAN GOLD CORP. EQ01 EQU EUR NCA 7R9B XFRA US74754R1032 QUALIGEN THERAP. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA HZBC XFRA DE0006791825 LEADING CITIES INVEST FD00 EQU EUR NCA GH7A XFRA DE0008007998 DEGI INTERNATIONAL FD00 EQU EUR N