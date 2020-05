DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Mai nach dem katastrophalen Vormonat etwas erholt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen von minus 50,2 auf minus 26,9 Punkte. "Dieser starke Anstieg ist bisher einmalig. Jedoch sind die Unternehmen von Optimismus noch weit entfernt", erklärte das Institut. "Die deutsche Exportwirtschaft sieht immerhin einen Silberstreif am Horizont." In nahezu allen Branchen werde zwar weiter mit einem Rückgang der Exporte gerechnet. Jedoch falle dieser weniger stark aus als noch im Vormonat befürchtet, hieß es. Die Exporterwartungen seien in allen Schlüsselbranchen gestiegen, teilweise deutlich. Am klarsten sei der Anstieg in der Autobranche ausgefallen, erläuterte das Institut. Aber auch in der Elektrobranche sei der Pessimismus deutlich zurückgegangen. Im Maschinenbau seien trotz Verbesserungen die skeptischen Stimmen weiterhin deutlich in der Überzahl. Gleiches gelte auch für den Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung.

TAGESTHEMA II

Die chinesische Zentralbank will von der Pandemie belasteten Unternehmen mit weiteren Maßnahmen finanziell unter die Arme greifen. Dazu gehören eine Verlängerung von Krediten, mehr Staatsgarantien für kleine Firmen und Hilfe bei der Emission von Anleihen, sagte Notenbank-Gouverneur Yi Gang in einem Interview mit Staatsmedien. Seit Februar hätten die chinesischen Behörden die Wirtschaft mit 5,9 Billionen Yuan unterstützt, umgerechnet 756 Milliarden Euro. Dies sei durch Geldspritzen in das Finanzsystem und die Aufforderung an die Banken nach billigeren Krediten geschehen. Chinesische Banken hätten kleineren Firmen Kredite im Umfang von 1,2 Billionen Yuan gewährt. Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal um 6,8 Prozent geschrumpft und Premier Li Keqiang hatte vergangene Woche das Wachstumsziel für das laufende Jahr zurückgezogen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis

09:00 DE/OHB SE, Online-HV

10:00 DE/Fraport AG, Online-HV

10:00 DE/Nordex SE, Online-HV

10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Online-HV

14:20 US/Deutsche Bank AG, Rede (virtuell) von CEO Sewing bei

der Deutsche Bank Global Financial Services Conference

15:00 DE/Siemens AG, Veröffentlichung des Abspaltungsberichts

für Siemens Energy AG

Im Lauf des Tages:

- DE/Verdi, Beratungen der Bundestarifkommission zu

Galeria Karstadt Kaufhof

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -18,0 Punkte zuvor: -23,4 Punkte - CH 08:00 Handelsbilanz April PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,157 Mrd CHF - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 82,3 zuvor: 86,9 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -21,9% gg Vm zuvor: -15,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion neuer 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027 im Volumen von 3,0 bis 5,0 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion neuer Nullkuponanleihen mit Laufzeit Mai 2022 im Volumen von 3,5 bis4,0 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von 0,5 bis 1,0 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 5,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.498,00 0,91 S&P-500-Indikation 3.010,00 0,61 Nasdaq-100-Indikation 9.585,00 0,55 Nikkei-225 21.308,60 2,73 Schanghai-Composite 2.837,88 0,71 +/- Ticks Bund -Future 172,94% -24 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.391,28 2,87 DAX-Future 11.374,50 2,22 XDAX 11.377,50 2,20 MDAX 25.085,86 2,02 TecDAX 3.155,21 2,17 EuroStoxx50 2.971,35 2,27 Stoxx50 2.877,03 1,40 Dow-Jones 24.465,16 -0,04 (Freitag) S&P-500-Index 2.955,45 0,24 (Freitag) Nasdaq-Comp. 9.324,59 0,43 (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,16% +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiteren Kursgewinnen an den Börsen rechnen Händler am Dienstag. Der erhoffte Ausbruch der Aktienmärkte aus der Konsolidierung ist am Vortag erfolgt. Die US-Börsen zogen am Abend bereits nach und trieben die Dow-Futures über 300 Punkte nach oben. Da die US-Kassamärkte wegen eines Feiertags geschlossen waren, ist der Nachholbedarf an Wall Street am Nachmittag groß. Der Nikkei in Japan liegt über 2 Prozent oben. Die DAX-Futures notieren im frühen Handel am Dienstag bereits knapp unter der 11.500er-Marke. Kurstreiber sind unverändert die positiven Nachrichten rund um die Coronakrise. Die Neuinfektionen gehen zurück, Länder wie Spanien öffnen sich dem Tourismus, Japan will den Stillstand seiner größten Städte beenden und immer öfter vermelden Biotechnologie-Gesellschaften Erfolge bei Mitteln gegen Covid-19. So teilte Novavax mit, dass das Unternehmen klinische Studien mit Probanden für seinen Corona-Impfstoff beginnen könne. Dazu kommen auch nicht ganz so fürchterliche Konjunkturdaten. So hat Singapur zwar einen Einbruch des BIP im ersten Quartal vermeldet, befürchtet war aber Schlimmers. Singapurs Wirtschaft gilt als wichtiges Barometer für den globalen Handel.

Rückblick: Kräftige Gewinne - Positiv wurde der Rückgang bei den Infiziertenzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gewertet. Das erhöht auch die Chance auf eine schnelle und nachhaltige Wiederbelebung der Wirtschaft. In diese Richtung deutete der Ifo-Geschäftsklimaindex bereits hin. Für die Aktie von Suez ging es um 4,5 Prozent nach oben. "Ein Verkauf wäre positiv, aber Suez müsste erst einmal einen Käufer finden", sagte ein Marktteilnehmer zu einem Pressebericht, nach dem Suez die Tochter Aguas de Barcelona verkaufen wolle. Die Aktie von Lagardere schoss in Paris gleich um 16,1 Prozent nach oben. Der französische Milliardär und LVMH-Chef Bernard Arnault wird über die Groupe Arnault rund ein Viertel des Aktienkapitals von Lagardere Capital & Management übernehmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Gewinne - Bayer legten um 7,8 Prozent zu, nachdem es laut Presseberichten zur Verständigung mit zahlreichen Klägern im Glyphosat-Streit gekommen sein soll. Für die Aktie der Lufthansa ging es um 7,5 Prozent nach oben. Der Staatseinstieg ist nahezu perfekt, die Konditionen mehrheitlich wie in den Medien seit Tagen genannt. Die Aktien von Dr. Hönle schossen um 30 Prozent nach oben. Das Unternehmen könnte mit seiner UV-Ausrichtung zum Kampf gegen die Pandemie beitragen, hieß es. In einem Labor seien Coronaviren mit UV-Geräten des Unternehmens bestrahlt worden, die Abtötungsrate des Virus habe bei 99,4 Prozent gelegen, so ein Bericht. Ein fulminantes Börsendebüt legten Exasol hin. Der erste Kurs lag bei 14 Euro und damit 47,4 Prozent über dem Ausgabekurs von 9,50 Euro. Am Nachmittag kam der Wert etwas zurück und ging bei 12,74 Euro aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel legte die Encavis-Aktie nach Zahlenausweis rund 1 Prozent zu, wie ein Händler sagte. Besonders hohe Umsätze gab es in Lufthansa, nachdem der Einstieg des Bundes unter Dach und Fach war. Der Kurs habe sich aber nicht mehr entscheidend verändert, so ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET (Freitag)

Uneinheitlich - Bedenken wegen einer Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und China im Zuge des geplanten "Sicherheitsgesetzes" für Hongkong sowie das bevorstehende lange Feiertagswochenende ließen Anleger zurückhaltend agieren. Größere Abgaben verhinderte aber der Umstand, dass auch in den USA die zahlreichen Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurden, allmählich gelockert werden. Damit verbanden Anleger Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft bald wieder erholen werde. Unter den Einzelwerten legten Nvidia um 2,9 Prozent zu. Der US-Grafikkartenspezialist gehört zu den Gewinnern der Covid-19-Pandemie und hat in seinem Erstquartal Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. IBM gaben 0,6 Prozent nach, nachdem der IT-Konzern wegen der Coronakrise den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise brach um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat im Gefolge eines massiven Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartal einen hohen Verlust verbucht. Mit Enttäuschung wurden auch die Geschäftszahlen von Alibaba aufgenommen; die Aktie fiel um 5,9 Prozent.

Die Furcht vor einem Wiederaufflackern des US-chinesischen Handelsstreits verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 1,2 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0919 +0,22% 1,0895 1,0897 -2,6% EUR/JPY 117,76 +0,34% 117,36 117,35 -3,4% EUR/CHF 1,0599 +0,10% 1,0588 1,0583 -2,4% EUR/GBP 0,8937 -0,03% 0,8940 0,8933 +5,6% USD/JPY 107,85 +0,12% 107,72 107,69 -0,9% GBP/USD 1,2217 +0,23% 1,2189 1,2199 -7,8% USD/CNH 7,1431 -0,07% 7,1481 7,1478 +2,5% Bitcoin BTC/USD 8.895,76 -0,034 8.898,76 8.783,51 +23,4%

Am Devisenmarkt pendelte das Euro-Dollar-Paar um 1,09. Damit konnte der Euro seine jüngsten Verluste nicht aufholen.

Im asiatisch dominierten Devisenhandel neigt der Dollar am Morgen leicht zur Schwäche. Händler sehen mit Blick auf den Euro dennoch kaum Spielraum für steigende Kurse. Sie verweisen auf Berichte über Aussagen des französischen Notenbankgouverneurs Francois Villeroy de Galhau. Dieser vertritt bei der Krisenbewältigung die Ansicht, die EZB müssen unter Umständen weitere Schritte gehen, weil sie entsprechende Möglichkeiten besitze. Das britische Pfund profitiert derweil von weiteren Lockerungsmaßnahmen in Großbritannien.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,39 33,72 +3,4% 1,14 -41,6% Brent/ICE 36,24 35,53 +2,0% 0,71 -42,9%

Die Ölpreise rückten vor und holten einen Teil der Freitagsverluste wieder auf, getragen von Konjunkturoptimismus. Der Handel verlief aber angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien sehr ruhig.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,59 1.729,55 +0,2% +3,04 +14,2% Silber (Spot) 17,40 17,25 +0,9% +0,15 -2,5% Platin (Spot) 839,00 844,25 -0,6% -5,25 -13,1% Kupfer-Future 2,42 2,39 +1,2% +0,03 -14,1%

Im Schatten des festen Aktienmarkts geriet der Goldpreis unter Druck. Die Feinunze verlor 0,3 Prozent auf 1.729 Dollar. Am Morgen erholt sich der Preis des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAPANDEMIE

- Mittel gegen Covid-19

Die Weltgesundheitsorganisation hat klinische Tests des Malariamittels Hydroxychloroquin zur Behandlung der Coronavirus-Infektion wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Die Tests in mehreren Ländern seien "vorübergehend" eingestellt worden, während die Sicherheit des Medikaments überprüft werde, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- EU

In einem gemeinsamen Appell haben die Parlamentspräsidenten von Deutschland und Frankreich ein rasches Ende der Grenzkontrollen im Schengenraum und eine umfassende Modernisierung der Wirtschaft Europas vor dem Hintergrund der Corona-Krise gefordert. Bei der Planung der europäischen Hilfsmaßnahmen dürfe es "unter keinen Umständen passieren, dass wir jetzt im Zuge der wirtschaftlichen Wiederbelebung alte Fehler wiederholen", sagte Schäuble AFP.

- Großbritannien

Der wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen unter Druck geratene britische Regierungsberater Dominic Cummings hat Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Er habe "legal und vernünftig" gehandelt, sagte der wichtigste Berater von Premierminister Boris Johnson. "Ich bedauere nicht, was ich getan habe." Laut Medienberichten hatte er trotz Anzeichen einer Corona-Infektion Ende März seine Londoner Wohnung verlassen und war zu seinen Eltern ins mehr als 400 Kilometer entfernte Durham gefahren - offenbar um seinen kleinen Sohn zu den Großeltern zu bringen. Später soll er noch weitere Male gegen die Ausgangssperre verstoßen haben.

In Großbritannien sollen ab dem 15. Juni alle Läden wieder öffnen dürfen. Die geplante Wiedereröffnung nicht essenzieller Geschäfte - "vom Kaufhaus bis zum kleinen unabhängigen Laden" - hänge jedoch von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ab, betonte Premierminister Boris Johnson. Friseure, Schönheitssalons und Hotels sollen hingegen noch geschlossen bleiben.

- Irland

hat zum ersten Mal seit zehn Wochen keinen neuen Corona-Todesfall registriert.

- Luxemburg

In Luxemburg werden ab Mittwoch die Coronavirus-Beschränkungen weiter gelockert. Cafés und Restaurants dürften dann auf ihren Terrassen wieder Gäste empfangen. Dabei dürfen maximal vier Gäste an einem Tisch sitzen. Ab Freitag können Cafés und Restaurants dann auch wieder Gäste im Inneren bewirten. Dabei müsse ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen eingehalten werden. Spätestens um Mitternacht müssen die Lokale zudem schließen.

- Schweden

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Schweden ist auf 4.029 gestiegen. Das nordeuropäische Land, das zuletzt durch weniger strikte Maßnahmen gegen das neue Coronavirus auf sich aufmerksam machte, verzeichnet mittlerweile eine wesentlich höhere Sterberate als seine skandinavischen Nachbarländer.

- Chile

In Chile haben sich zwei Minister mit dem Coronavirus infiziert. Energieminister Juan Carlos Jobet und der Minister für öffentliche Arbeiten, Alfredo Moreno, teilten mit, positiv auf den Erreger getestet worden zu sein.

In Chile nimmt die Ausbreitung des Coronavirus weiter stark zu. Innerhalb von 24 Stunden wurden in dem südamerikanischen Land 4.895 neue Infektionsfälle verzeichnet. Dies ist die bisher höchste Zahl von Neuinfektionen im Land.

- DT POST

Die Deutsche Post wird als erster deutscher Konzern viele Tausend Mitarbeiter ohne konkreten Anlass auf Covid-19 testen lassen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Unionsfraktion will wegen der Coronakrise einem Zeitungsbericht zufolge ein halbes Jahr früher mit dem Abbau des Solidaritätszuschlags starten. "Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags soll auf den 1. Juli vorgezogen und vollständig gelten", heißt es laut Handelsblatt im Entwurf eines "Wachstumsprogramms für Deutschland".

COVESTRO

will wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie Kosten sparen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen hierzu die Arbeitszeiten und die Gehälter von Mitarbeitern und Geschäftsführung gekürzt werden.

MERCK KGAA

schaut angesichts der Corona-Pandemie noch genauer als ohnehin schon auf ihre Ausgaben. "Für das gesamte Unternehmen gilt: Wir schauen noch strenger auf die Kosten", wird Stefan Oschmann auf der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag sagen. "Dazu laufen seit längerem weltweit Projekte, aber wir drücken aufs Tempo und drehen noch mehr Steine um." Bereits seit 2018 fahre der Konzern seine Kosten gezielt herunter und habe im vergangenen Jahr mehr gespart als erwartet. "Auch das zahlt sich jetzt aus, im wahrsten Sinne des Wortes", sagte Oschmann laut dem vorab veröffentlichten Redetext.

ENCAVIS

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Wie der Windparkbetreiber im Vorfeld der am 27. Mai geplanten Veröffentlichung des Zwischenergebnisses für das erste Quartal 2020 vorab mitteilte, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 65,2 Millionen Euro. Auf operativer Ebene verbesserte sich das EBITDA um 13 Prozent auf 50,6 Millionen Euro, während das EBIT um 20 Prozent zulegte auf 28,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie erhöht sich um 60 Prozent auf 0,08 Euro.

WIRECARD

Die Prüfung der Bücher von Wirecard dauert länger als bislang angekündigt. Es seien zwar bei den Prüfungen bisher keine wesentlichen Feststellungen bekannt geworden, es seien jedoch noch nicht alle Prüfungshandlungen abgeschlossen, teilte der Bezahldienstleister mit. Deshalb werde die Abschlussprüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2019 nicht wie geplant bis zum 4. Juni 2020 abgeschlossen sein. Die beauftragten Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young hätten den DAX-Konzern aber darüber informiert, dass alle ausländischen Prüfer grundsätzlich ihre Prüfungshandlungen finalisieren konnten. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses und die Bilanzpressekonferenz sollen nun am 18. Juni 2020 stattfinden.

HSBC TRINKAUS & BURKHARDT

Die restlichen Aktionäre der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sollen aus dem Unternehmen gedrängt werden. Die britische Bank HSBC erwirbt über ihre Deutschland-Tochter HSBC Germany Holdings GmbH 18,66 Prozent des Grundkapitals, so dass die Briten nun 99,33 Prozent an der deutschen Bank halten.

SANOFI

will ihre Beteiligung an dem US-Biotechunternehmen Regeneron Pharmaceuticals über ein registriertes öffentliches Angebot und einen damit verbundenen Aktienrückkauf durch Regeneron verkaufen. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat Regeneron zugestimmt, von Sanofi Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen, vorbehaltlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots.

VINCI

hat den Zuschlag für Anlagen eines Bahnprojektes in Paris im Wert von 120 Millionen Euro erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird ein Joint Venture von Tochterunternehmen den Auftrag ausführen.

