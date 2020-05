Wie Sanofi am Montag den 26.5. mitteilte, will das Unternehmen seine Anteile an Regeneron sowohl öffentlich anbieten, als auch durch Regeneron zurückkaufen lassen. Sanofi hält derzeit 23,2 Mio. Aktien des Biotech-Unternehmens und besitzt damit 20,6 % der Unternehmensanteile. Regeneron will Aktien ...

