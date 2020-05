Pressemitteilung der TERRAGON AG:

- 44 barrierefreie Service-Wohnungen in Dresden-Blasewitz bezugsfertig- Mehrheit der Eigentumswohnungen bereits an Käufer übergeben- Übergabe des neu errichteten Gehwegs an die Stadt

Die TERRAGON AG hat die barrierefreie Service-Wohnanlage KARASVILLEN mit 44 exklusiven Eigentumswohnungen in zentraler Lage und in unmittelbarer Nähe zum Schillerplatz planmäßig fertigstellt.

Die Wohnungsabnahmen- und übergaben in den beiden Neubauvillen "Amalie" und "Elisa" werden von dem auf Seniorenimmobilien spezialisierten Projektentwickler TERRAGON durchgeführt. Die Mehrheit der Käufer wird selbst einziehen. Einen Teil der Eigentumswohnungen haben Anleger als Investition gekauft, sodass interessierten Senioren über die Servicegesellschaft unbefristete Mietverträge angeboten werden.

Die 1,5- bis 3-Zimmerwohnungen haben eine Größe von ca. 45 bis ca. 90 Quadratmetern. Alle Wohnungen ...

