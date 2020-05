FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Verschiebung der Konzernbilanz können sich die Papiere von Wirecard der anhaltenden Erholungsrally im Dax am Dienstag nicht anschließen. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen die Anteile des Zahlungsabwicklers zuletzt mit 4,5 Prozent im Minus, nachdem sie beim Broker Lang & Schwarz zwischenzeitlich sogar um mehr als 11 Prozent abgetaucht waren.



Das wegen möglicher Bilanzmanipulationen unter Druck stehende Unternehmen hat die Vorlage der testierten Zahlen für 2019 erneut verschoben, und will sie nun erst am 18. Juni statt wie zuletzt geplant am 4. Juni veröffentlichen. Für die Anleger ist das eine weitere Nervenstrapaze, nachdem die Ergebnisse der Sonderprüfung der Bücher für die Jahre 2016 bis 2018 durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG im April bereits schwer enttäuschte. Die Erholung der Aktien bis auf 140 Euro wurde ausradiert und erst Mitte Mai mit 72 Euro ein neues Tief seit 2017 erreicht./ag/fba

