FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will beim geplanten Spinoff seiner Energietechnik-Tochter nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters im Herbst zunächst 55 Prozent der Aktien an seine Aktionäre abgeben. Von den verbleibenden 45 Prozent würden 9,9 Prozent an den Siemens-Pensionsfonds übertragen, die restlichen 35,1 Prozent wolle Siemens nach 12 bis 18 Monaten "deutlich" verringern, schreibt Reuters unter Verweis auf zwei Insider. Siemens wollte sich zu den Informationen nicht äußern.

Diese Informationen finden sich im Abspaltungsvertrag von Siemens Energy, den der Münchner Industriekonzern im Tagesverlauf öffentlich machen will. Wesentlicher Punkt darin ist die Beteiligungsquote. Anders als bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers will sich Konzernchef Joe Kaeser von der renditeschwachen Tochter trennen, um für den Restkonzern eine bessere Bewertung an der Börse zu bekommen.

Siemens Energy soll mitsamt der 67-prozentigen Beteiligung am Windenergiekonzern Siemens Gamesa Ende September an die Börse gebracht werden. Am 9. Juli müssen die Aktionäre des Mutterkonzerns dem Vorhaben noch zustimmen.

