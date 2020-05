FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltend freundliche Stimmung an den Finanzmärkten hat am Dienstag deutsche Staatsanleihen belastet. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,28 Prozent auf 172,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,459 Prozent.



Das Risikoumfeld sei derzeit solide, schrieb Analyst Alexander Aldinger von der Landesbank BayernLB. Entsprechend gering ist damit die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Im Gegenzug griffen die Anleger weiter beherzt bei Aktien zu. Die Börsianer setzen in der Corona-Krise weiter auf Normalisierung. Hoffnungsvolle Nachrichten kommen aus den USA, wo der Impfstoffhersteller Novavax nun klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 gestartet hat./la/bgf/fba

