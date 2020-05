flatex Morning-news Gold (26.05.2020)

Der Preis für eine Feinunze Gold musste zum Wochenbeginn leichte Abgaben verbuchen. Hier wäre wohl in erster Linie auch auf den recht dünnen Handel am Montag abzustellen, da der US-Handel feiertagsbedingt fehlte. Einem Reuters-Bericht zufolge kamen negative Nachrichten für die Goldbullen dieses Mal aus Hongkong. Die Nettogoldimporte in Hongkong sanken im Monat April um 176 Prozent.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 1.451,37 US-Dollar bis zum Mehrjahreshoch vom 18. Mai 2020 bei 1.765,68 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.766 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.811 und 1.840 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.691/1.645/1.608 und 1.571 US-Dollar auszumachen.

