Lernplattformen von EuroLife sollen Online-Ausbildung von Empower für über 165.000 Patienten über potenzielle Vorteile von Pilzen und deren möglichen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden unterstützenToronto (Ontario), 26. Mai 2020. EuroLife Brands (CSE: EURO, FWB: 3CMA, OTCPK: EURPF) ("EuroLife" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes Unternehmen, das auf die paneuropäische Gesundheits- und Wellnessbranche fokussiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seines endgültigen Abkommens, das am 15. Mai 2020 gemeldet wurde, eine globale Pilzausbildungsinitiative mit Empower Clinics Inc. (CSE: CBDT, OTC: EPWCF, Frankfurt: 8EC) ("Empower"), einem vertikal integrierten und wachstumsorientierten Biowissenschaftsunternehmen, bildet.Die neue Initiative erweitert das ursprüngliche Abkommen durch die Formalisierung einer cloudbasierten, weltweit zugänglichen, führenden Ausbildungserfahrung für Patienten, Kliniken und akademische Kreise, an der Patienten teilnehmen, lernen, interagieren und Informationen über den Einsatz, die Behandlungen und die Anwendungen von Pilzen für Gesundheit und Wohlbefinden erstellen können. Die globale Initiative wird als Ausbildungsplattform positioniert werden, aber auch die Ergebnisse klinischer Studien akzeptieren, sich in Universitäten und akademische Kreise integrieren, Wissen und eine sichere Lernerfahrung frei vom äußeren Einfluss von Fehlinformationen vermitteln."Unsere globale Pilzausbildungsinitiative wird wesentlich mehr Informationen über die Behandlung einer Reihe von Krankheiten mithilfe dieser alternativen pflanzlichen Behandlungsmöglichkeiten liefern", sagte Steven McAuley, Chairman und Chief Executive Officer von Empower. "Wir sind stolz darauf, unseren Patienten online und in unseren Kliniken erstklassige Gesundheits- und Wellnessprodukte anbieten zu können, und Pilze sind bereits Teil unserer wachsenden Produktlinie in dieser Kategorie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von EuroLife, um diese Initiative in naher Zukunft zu starten.""Wir haben die Möglichkeit, eine der ersten Online-Ausbildungsplattformen zu sein, die Informationen über die Vorteile der Anwendung von Pilzen für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden bietet", sagte Shawn Moniz, Chief Executive Officer von EuroLife Brands Inc. "Unser Ausbildungsportal Cannvas.me ist skalierbar und bietet raschen und einfachen Zugang zu Empower-Mitarbeitern, medizinischen Fachkräften und Endverbrauchern, die diese wichtigen Informationen benötigen. Wir werden unsere Technologie weiterhin nutzen, um EuroLife weiterzuentwickeln."Ein von Research and Markets verfasster Bericht schätzt den weltweiten Pilzmarkt im Jahr 2017 auf über 38 Milliarden US-Dollar und prognostiziert für den Zeitraum zwischen 2018 und 2026 eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 7,9 Prozent. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von Pilzen ist ein Schlüsselfaktor, der das Wachstum des Pilzmarktes zurzeit beeinflusst. Es wird erwartet, dass der Konsum von Pilzen in Supermärkten, Restaurants, Hotels und Kantinen die Nachfrage auf dem Markt ebenfalls erhöhen wird. Pilze gelten als Superfood, da sie Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien enthalten und außerdem einen hohen Nährwert und viele Mikronährstoffe aufweisen. Sie sind kohlenhydratarm, ballaststoffreich und eine gute Quelle für B-Vitamine (Riboflavin, Pantothensäure und Niacin), Eisen und Selen.EuroLife und Empower werden ein Pilzportal schaffen, das dieselbe Technologieplattform nutzt, die auch für das Cannabisportal von EuroLife verwendet wird, und Ausbildungsmodule zu einer Vielzahl an Themen enthalten wird. Die Plattform wird auch dynamische und interaktive Elemente enthalten, um das Lernen zu vereinfachen.Über Empower Clinics Inc.Empower ist eine vertikale integrierte Gesundheits- und Wellnessmarke, die über ein Netzwerk von Unternehmens- und Franchise-Kliniken in den USA verfügt. Das Unternehmen ist dabei, seine erste Extraktionsanlage für aus Hanf gewonnenes CBD zu errichten, und stellt eine eigens entwickelte Linie von Produkten auf Cannabidiol-(CBD) -Basis her. Das Unternehmen ist ein führender Betreiber eines Netzwerks von ärztlich besetzten Wellnesskliniken in mehreren US-Bundesstaaten, die darauf abzielen, Patienten durch innovative, von Ärzten empfohlene Behandlungsmöglichkeiten zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern und zu schützen.Das Unternehmen hat Dosed Wellness Ltd. gegründet, um seine umfassenden Daten mit dem Potenzial der Wirksamkeit alternativer Behandlungsoptionen in Zusammenhang mit aus Hanf gewonnenen Cannabidiol- (CBD)-Therapien, Psilocybin und anderen psychedelischen Behandlungsoptionen auf pflanzlicher Basis in Verbindung zu bringen.Über EuroLife Brands Inc.EuroLife Brands (CSE: EURO) (FWB: 3CMA) (OTCPK: EURPF) ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das auf den gesamteuropäischen Gesundheits- & Wellnessmarkt spezialisiert ist.Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:Kontakt: ir@eurolifebrands.com bzw. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Management's Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden. 