Hannover/Berlin-Falkensee (ots) - Kinder beschäftigen: combino von Pelikan weckt KreativitätGerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, Kinder sinnvoll zu beschäftigen und sie gleichzeitig gezielt zu fördern. Für ganz viel tierischen Mal- und Kombinierspaß bei Fünf- bis Siebenjährigen sorgen ab sofort die neuen combino Fasermaler von Pelikan. Die dicken Stifte in leuchtenden Farben gehören genauso zum kunterbunten combino Sortiment 2020 wie ein Set mit ergonomischen Buntstiften plus Schreiblernstift im praktischen Metall-Etui. Alle Tiermotive der combino Stifte lassen sich miteinander kombinieren und regen so die Kreativität der Kinder an. Ergänzt wird die farbenfrohe combino Welt durch Lineal, Radierer und Malblock mit lustigen Ausmalbildern.combino erweckt Tierwelt durch Kinderfantasie zum LebenOb Maus, Bär oder Mäusebär - mit den dicken combino Fasermalern in neun brillanten, auswaschbaren Farben inklusive Hautfarbe ist alles möglich! Die konische Spitze der neuen Stifte macht das Zeichnen von feinen und breiten Linien zum Kinderspiel. Und das Besondere daran: Ebenso wie die beliebten combino Buntstifte lassen sich auch die Fasermaler mit ihren tollen Tiermotiven beliebig kombinieren und garantieren so jede Menge kreativen Mal- und Kombinierspaß. Durch das ansprechende Design, die kindgerechte Form sowie das praktische Namensfeld ist die combino Kollektion perfekt auf die Bedürfnisse der Kids abgestimmt.combino Sortiment pädagogisch wertvoll"combino verbindet optimal edukative und spielerische Aspekte. Malen ist eine Vorstufe zum Schreiben lernen, in der Kinder sich bereits erste feinmotorische Fähigkeiten aneignen. Mit den combino Fasermalern oder Buntstiften und ihren kombinierbaren Tiermotiven lernen Kinder dabei auf besonders spielerische Weise", meint Grund- und Hochschullehrer Dr. Maiko Kahler, der Pelikan seit vielen Jahren pädagogisch berät.Kreativer Ausmalspaß mit dem combino MalblockKinder im Vor- und Grundschulalter lieben es, Tiermotiv-Bilder auszumalen. Mit dem combino Malblock von Pelikan entstehen durch das Schneiden und Umklappen einzelner Ausmalseiten sogar neue, lustige Fantasie-Tiere.Pelikan combino: Mix + Match!Mehr über combino und die anderen Qualitätsprodukte der Marke Pelikan unter www.pelikan.com (http://www.pelikan.com/).Über Pelikan:Kompetenz seit GenerationenÜber 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".