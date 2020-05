Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003), unsere Aktie in Crash-Zeiten, scheint derzeit auf der Überholspur: Heute verkündet man, sich den Zugriff auf ein 500 MW-Solarentwicklungsportfolio in Dänemark gesichert zu haben - subventionsfreie Anlagen, die die Energiewende in Dänemark weiter voranbringen werden. Gestern die Meldung über den Erwerb von den letzten noch ausstehenden Fremdanteilen an 3 Solarparks, darunter Cabrera in Spanien (Amazondurchbruch von Encavis), die positiven Signale von der HV am 18.05. heute nun der kräftige Schluck aus der "Solarpulle": Man unterzeichnete eine Entwicklungspartnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...