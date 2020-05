Nach Handelsschluss am vergangenen Freitag, dem 15. Mai, wurde die vielleicht am meisten erwartete Einreichung bei der SEC veröffentlicht. Es handelte sich um das Formular 13F, das von Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) eingereicht wurde. Das Formular 13F ist eine Pflichteinreichung für Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, und es bietet im Wesentlichen eine Momentaufnahme dessen, was Vermögensverwalter am Ende des letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...