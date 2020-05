... der Coronakrise. Das Finanzpaket für Lufthansa steht. Brüssel erhebt Einwände. Vor allem wegen der Beteiligung des Bundes. Andernfalls droht der Verlust von Lande- und Startrechten. Wahrscheinlich führt dies dazu, dass diese Staatsbeteiligung nicht akzeptiert wird und zu einer Kreditlösung führt. So wie die anderen Europastaaten dies mit ihren Airlines tun. Entscheidend ist: 3,7 Mrd. € Marktwert für eine demnächst wieder den Flugbetrieb aufnehmende Airline haben ein Erholungspotenzial bis 15/17 €. Das hängt davon ab, wie schnell der Liniendienst wieder aufgenommen wird und mithin der Umsatz zulegt. Aktuelle Schätzung zurzeit: In etwa 12 Monaten ist ein annualisiertes Umsatzvolumen von 23/24 Mrd. € angepeilt. Im letzten Jahr waren es noch 35 Mrd. €. In 2022 dürfte aber die alte Größe im Wesentlichen erreicht werden. Daran orientiert sich der weitere Kurstrend.



Ihre Bernecker-Redaktion

