BERLIN (Dow Jones)--In der Union regt sich Kritik am deutsch-französischen Vorschlag eines EU-Wiederaufbaufonds. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Willsch sagte im Deutschlandfunk, es betrübe ihn ein wenig, dass Deutschland nicht mehr zum Kreis jener in Europa gehöre, die nun wie die "Sparsamen Vier" den Fonds ablehnen, "weil es ja um Steuerzahlergeld geht". In anderen Zeiten sei Deutschland stolz darauf gewesen, am solidesten und sparsamsten zu wirtschaften.

Als "Sparsamen Vier" bezeichnen sich die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich. Sie lehnen Zuschüsse an die von der Corona-Krise besonders betroffenen Mitgliedsstaaten ab und fordern stattdessen Kredite, die später wieder zurückgezahlt werden müssten. Willsch, der auch schon in der Euro- und Finanzkrise ein bekannter Kritiker des Rettungspolitik war, begrüßte diesen Vorschlag, "weil er die eigene Verschuldungsmöglichkeit der EU nicht einführt, was ja einer der größten Makel am Vorschlag von Merkel und Macron ist". Weil die EU keine eigenen Steuerquellen habe - "das ist richtig so, weil es kein vollwertiges Parlament gibt wie auf nationaler Ebene" - dürfe es dort auch keine eigene Verschuldungsmöglichkeit geben.

Willsch befürchtet, dass eine Verschuldungsmöglichkeit der EU künftig für alle möglichen Zwecke genutzt werden könnte, "ob einen heißen Sommer, ob einen kalten Winter, ob irgendeine Überschwemmung". In Europa gebe es keinen Mangel an Schulden und an Liquidität. "Wir haben einen Mangel an soliden Wirtschaften", sagte Willsch. Das Rad werde weitergedreht "und es wird dazu führen, dass Europa in Schulden versinkt."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron planen den gemeinsamen Fonds mit 500 Milliarden Euro, um damit die europäische Wirtschaft nach der Coronakrise wieder aufzubauen. CDU-Vorstand und Präsidium hatten sich am Montag hinter das Projekt gestellt. Kritik kam aber auch vom CDU-Wirtschaftsrat.

May 26, 2020 03:53 ET (07:53 GMT)

