Der britische Kabinettsminister Michael Gove gab am Dienstag in einer Rede vor Reportern eine Erklärung ab, in der er sagte, dass "wir das für den 1. Juni gesetzte Ziel für Tests und Rückverfolgungen erreichen werden". Weitere Kommentare "Die Tracing-App ist nur eine Komponente." "Es könnte sich als schwierig erweisen, wie in den "alten Tagen am Thresen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...