Der EUR/JPY erreicht am Dienstag sein 2-Tages-Hochs nahe der 118,00 - Unmittelbar nach oben zeichnet sich ein Zwischenziel im Bereich um 118,50 ab - Der EUR/JPY baut den Abprall von den jüngsten Tiefstständen in der Gegend um 117,00 aus und er handelt in Reichweite des wichtigen Widerstands von 118,50 (21. Mai). Wenn die Käufer weiter nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...