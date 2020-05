Der DAX um die 11.500 Punkte - ein weiterer Gewinn bringender Handelstag in Frankfurt. Nach ifo leistet das GfK Konsumklima Unterstützung... Und die Hoffnung auf Impfstoffe nimmt vor allem in Deutschland zu. Unternehmensnachrichten gab es von Wirecard und Lufthansa. Rückenwind kommt vorbörslich aus New York.... Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/