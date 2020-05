Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Dienstag nach einem festeren Start im Verlauf zurück und notiert in etwa auf dem Niveau vom Vortagesschluss.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Dienstag nach einem festeren Start im Verlauf zurück und notiert in etwa auf dem Niveau vom Vortagesschluss. Gewinnmitnahmen in den gut gelaufenen defensiven Werten drücken den SMI laut Händlern ins Minus. Dagegen profitieren zyklische und Finanzwerte weiterhin von der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur. Diese wird durch gute Nachrichten aus den...

