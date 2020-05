Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Währungsexperte JRC Capital Management initiiert seine Investmentstrategie als Fondslösung, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde der Concept Currency Fund aufgelegt - zunächst mit einer zeitlich begrenzten Seedmoney-Tranche (ISIN DE000A2PF1H2/ WKN A2PF1H) und einer Anteilklasse für institutionelle Investoren (ISIN DE000A2PF1G4/ WKN A2PF1G). Eine Retailtranche für Privatanleger soll zeitnah folgen. Mit rund 25 Prozent des Fondsvermögens erfolgt die Umsetzung der Währungsstrategie. Über den Derivatehandel investiert das Fondsmanagement in Währungspaare der acht liquidesten Haupt- und Nebenwährungen. Dreiviertel des Portfolios bestehen aus Cash, Cash-Äquivalenten oder Anleihen, die der Besicherung dienen. ...

