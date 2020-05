OGE, TÜV SÜD und Horváth & Partners haben heute die Gründung des gemeinsamen Unternehmens evety bekanntgegeben. evety soll künftig die Kompetenzen der drei Partner bündeln und Lösungen für die Anwendung von Wasserstofftechnologien anbieten. Angesichts stockender Energiewende und drängender Klimaziele steht Wasserstoff als Energieträger in vielen Branchen in den Startlöchern. In etlichen Regionen gibt es bereits vielversprechende Pilotprojekte. Das neue Unternehmen evety bietet als Erster im Markt ...

