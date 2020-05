Advanced Blockchain AG beschließt Management-Buyout bei Tochtergesellschaft Peaq Technology GmbHDGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Advanced Blockchain AG beschließt Management-Buyout bei Tochtergesellschaft Peaq Technology GmbH26.05.2020 / 12:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorstand der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt, Xetra, ISIN: DE000A0M93V6) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Rahmen eines Management-Buyouts ihren Anteil an der bisher zu 100 % gehaltenen Tochtergesellschaft Peaq Technology GmbH im Wege einer Barkapitalerhöhung auf 51,50 % des Stammkapitals zu reduzieren. Als Zeichner der Kapitalerhöhung werden Mitgründer des Peaq-Projekts zugelassen. Die Peaq Technology GmbH wird die gesamten IP-Rechte im Zusammenhang mit Peaq halten, außerdem wird ein umfassendes Shareholder's Agreement durch alle Gesellschafter abgeschlossen. Bei der Peaq Technology GmbH wird ein Aufsichtsrat geschaffen, der zunächst aus Michael Geike (Vorstand der Advanced Blockchain AG) und Michael Ganser (Aufsichtsratsmitglied der Advanced Blockchain AG) bestehen soll. Der Abschluss der Transaktion wird noch in diesem Quartal angestrebt.Diese Maßnahme dient insbesondere dazu, die Akquisition von Wagniskapital und Fördermitteln für das Peaq-Projekt zu vereinfachen sowie adäquate Mitarbeiterbeteiligungen am Eigenkapital zu ermöglichen, was durch die Einbettung in die bisherige diversifizierte Struktur der Advanced Blockchain AG erschwert war.Während die Advanced Blockchain AG weiterhin signifikant am Erfolg des Peaq-Projekts partizipiert, wird seitens der Mitgründer durch die erweiterten Finanzierungsmöglichkeiten in der neuen Struktur eine deutlich schnellere Umsetzung der angestrebten Entwicklungsziele erwartet.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über die Advanced Blockchain AGAdvanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und investiert in Blockchain-Softwärelösungen für führende Industrieunternehmen. Die größte Beteiligung besteht an der Peaq Technology GmbH, die ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens 'peaq' ( www.peaq.com) auf Basis der neuartigen DAGchain-Technologie entwickelt. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.26.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1055337Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055337 26.05.2020 CET/CEST