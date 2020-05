Die Thimm Gruppe hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz von 623 Millionen Euro abgeschlossen (2018: 645 Millionen Euro). Das operative Ergebnis EBITDAR stieg von 46,7 Millionen Euro um 20 Prozent auf 56,1 Millionen Euro. Investitionen in Höhe von insgesamt 34,0 Millionen Euro sind in die Produktdiversifizierung, einzelne Standorte sowie Produktionstechnologien geflossen, um das weitere Wachstum der Thimm Gruppe zu unterstützen. Die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich von 3.262 im Vorjahr auf insgesamt 3.512 Mitarbeiter per 31.12.2019, darunter 121 Auszubildende. Aufgrund gesunkener Verkaufspreise ...

