Viele Unternehmen haben sich in der Vergangenheit gegen ein Leasing entschieden, weil sie die Vorteile und Flexibilität eines Fahrzeugkaufs schätzen. Zurzeit werden ihnen mit Versprechen wie "Schaffung von Liquidität" klassische Leasingverträge im Rahmen eines Sale-Lease-Back offeriert. Vorsicht Falle! Wer sich darauf einlässt, verliert seine Freiheit und den Anspruch auf Kostentransparenz.Unternehmen, die einen Liquiditätsgewinn erzielen und zugleich ihre gewohnte Flexibilität aus dem Kauf behalten wollen, bietet ARI Fleet Germany GmbH sein hauseignes Produkt ARI FlexBack.Bei FlexBack veräußern Unternehmen ihren Kauffuhrpark an ARI zu Markt- oder Buchwerten und leasen diesen in einem Open-end-Leasing-Konzept, analog einer klassischen Finanzierung, zurück. Dadurch verbessern sie auf einen Schlag ihre Liquidität und müssen danach keine Einschnitte in ihre gewohnte Fuhrparkstrategie machen. Denn so behalten sie ihre Rechte als Eigentümer, verfügen wie gewohnt frei über ihre Fahrzeuge und müssen weder Laufleistungen starr festlegen noch intransparente Schadenberechnungen bezahlen.Majk Strika, Geschäftsführer von ARI Fleet Germany: "Unser Finanzierungsmodell ermöglicht eine einzigartige flexible Nutzung der Flotte. Kunden können jederzeit Verträge frühzeitig ohne Strafzahlungen auflösen, um den konjunkturellen Rahmenbedingungen Ihres Geschäfts gerecht zu werden. Zudem wird vermieden, dass sich Unternehmen womöglich aus kurzfristigen finanziellen Engpässen mit Closed-end-Leasingverträgen auf eine langfristig ungünstige Finanzierungsstrategie festlegen. Wir haben Kunden im Portfolio, die nach einiger Zeit die Fahrzeuge wieder aus dem FlexBack rausgekauft haben. Mehr Flexibilität geht nicht. Dies ist bei klassischen Kilometerverträgen ohne finanzielle Nachteile nicht darstellbar."Weil ARI FlexBack die Vorteile der günstigen Finanzierung mit denen eines Kaufs verbinde, überzeuge es auch Unternehmer, für die der Eigenbesitz an Betriebsmitteln einen hohen Stellenwert hat.FlexBack ist ein weiter Baustein der OpenFlex Lösungen von ARI, die der Sicherung von Liquidität, Mobilität und Kostensenkung in gewerblichen Flotten dienen. Sie können ihre Stärken gerade in dieser schwierigen Zeit voll ausspielen. Das hauseigene Finanzierungsinstrument (ARI FlexLease) mit seinen Vorteilen in punkto Flexibilität und Wirtschaftlichkeit wird seit 2018 im deutschen Markt angeboten. Die Sale-Lease-Back-Variante verknüpft gleich mehrere Effekte, die für Unternehmen zurzeit von großer Bedeutung sind. Sie verschafft einen Liquiditätsgewinn zu äußerst attraktiven Zins-Konditionen und reduziert damit zugleich die Abhängigkeit von Kreditlinien der Hausbanken.Über ARI Fleet GermanyARI Fleet Germany ist die deutsche Tochter der US-amerikanischen Holman Enterprises und seit 2013 mit 170 Mitarbeitern im deutschen Markt aktiv. Inzwischen stehen 85.000 Fahrzeuge unter Vertrag. Seit Ende 2018 gehört auch ein Finanzierungskonzept zu den "OpenFlex"-Bausteinen, die damit den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs abdecken. Zudem werden über eine eigene Remarketing-Plattform Fahrzeuge vermarktet. Zu den Kunden zählen vor allem Produktiv-Flotten. Dies sind Fuhrparks, die einen hohen Anteil an der Wertschöpfung von Unternehmen haben, damit zugleich aber auch einen großen Kostenfaktor darstellen und eines entsprechend hochprofessionellen Managements bedürfen. Mit einem Full-Service-Leasing ist dies nicht möglich, weil die Pauschalrate die erforderliche Transparenz nicht bietet. Bei ARI Fleet zahlen die Fuhrparks nur die tatsächlichen Kosten und damit bis zu 20 % weniger.