Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.012,25 +0,69% -6,84% Euro-Stoxx-50 2.987,92 +0,56% -20,22% Stoxx-50 2.878,77 +0,06% -15,41% DAX 11.468,97 +0,68% -13,44% FTSE 6.065,65 +1,21% -20,54% CAC 4.587,79 +1,05% -23,26% Nikkei-225 21.271,17 +2,55% -10,08% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,36 -0,7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,07 33,72 +2,5% 0,82 -42,1% Brent/ICE 36,04 35,53 +1,4% 0,51 -43,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.724,11 1.729,55 -0,3% -5,44 +13,6% Silber (Spot) 17,25 17,25 -0,0% -0,00 -3,4% Platin (Spot) 839,85 844,25 -0,5% -4,40 -13,0% Kupfer-Future 2,43 2,39 +1,8% +0,04 -13,6%

Der zunehmende Konjunkturoptimismus spiegelt sich in steigenden Preisen am Ölmarkt wider. Dazu kommt leichte Unterstützung durch den nachgebenden Dollar. Öl wird in der US-Währung gehandelt und verbilligt sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn der Greenback nachgibt. Für den "sicheren Hafen" Gold geht es leicht nach unten, der Preis für die Feinunze notiert aber weiter klar über der Marke von 1.700 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Konjunktur mit den globalen Lockerungsmaßnahmen nach der Coronavirus-Pandemie und die Zuversicht, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben könnte, dürfte am Dienstag an der Wall Street zur Eröffnung für ein kräftiges Plus sorgen. In immer mehr Ländern werden die im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen gelockert und auch der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. Dies schürt die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Die Warnungen von Virologen vor einer möglichen zweiten Infektionswelle werden dagegen in den Hintergrund gedrängt. So teilte Novavax mit, dass das Unternehmen klinische Studien mit Probanden für seinen Corona-Impfstoff beginnen könne. Die Aktie schießt vorbörslich um knapp 20 Prozent in die Höhe.Die Blicke sind aber auch auf die Entwicklung der Konjunkturdaten gerichtet. Daher könnte der Index des US-Verbrauchervertrauens für Mai einen Impuls für den Markt setzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Online-HV

15:00 DE/Siemens AG, Veröffentlichung des Abspaltungsberichts für Siemens Energy AG

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 82,3 zuvor: 86,9 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -21,9% gg Vm zuvor: -15,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte bleiben auch am Dienstagmittag auf Rally-Kurs. Im Tageshoch stand der DAX erstmals seit dem 6. März über der 11.500er Marke. Ein regelrechtes Kursfeuerwerk zünden die Aktien aus dem Reise- und Tourismus-Bereich. Sie sind in der Erholungsrally Nachzügler. Länder wie Spanien öffnen sich nun wieder dem Tourismus, und Deutschland hebt die bestehende Reisewarnung für die EU und weitere Länder in Europa voraussichtlich zum 15. Juni auf. IAG, die Aktien der Holding von British Airways und Iberia, schießen um fast 20 Prozent nach oben, TUI um gut 19 Prozent, die Aktien der Kreuzfahrt-Reederei Carnival um 12 Prozent und die Papiere der Hotel-Kette Interconti um knapp 11 Prozent. Im DAX steigen Lufthansa um 6 Prozent, Fraport ziehen um 8,6 Prozent an. Daneben zählen Renault und Peugeot mit bis zu 6,1 Prozent Plus zu den Gewinnern in Europa. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat per Twitter angekündigt, er werde die Hilfen für die Autobranche "massiv" ausweiten. An der Gewinnerspitze im DAX stehen hinter Lufthansa die Aktien von Munich Re mit einem Plus von 4,6 Prozent und Deutsche Bank, die um 4,5 Prozent steigen. Auch Siemens notieren mit einem Aufschlag von 1,6 Prozent fest. Der langen Geschichte von Abspaltungen fügt Konzernchef Joe Kaeser vor seinem Abschied noch eine weitere hinzu. Im September weil er das Siemens-Energiegeschäft an die Börse bringen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42h Mo, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0957 +0,57% 1,0923 1,0897 -2,3% EUR/JPY 117,86 +0,42% 117,82 117,35 -3,3% EUR/CHF 1,0599 +0,10% 1,0607 1,0583 -2,4% EUR/GBP 0,8901 -0,43% 0,8925 0,8933 +5,2% USD/JPY 107,56 -0,15% 107,85 107,69 -1,1% GBP/USD 1,2312 +1,01% 1,2218 1,2199 -7,1% USD/CNH (Offshore) 7,1443 -0,05% 7,1421 7,1478 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.847,01 -0,58% 8.924,26 8.783,51 +22,7%

Der Dollar gibt auf breiter Front nach. Vor dem Hintergrund sich weltweit ausweitender Lockerungen der Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und auch von Hoffnungen auf Fortschritte bei der Impfstofferforschung werden die Anleger optimistischer und der Dollar verliert an Attraktivität als sogenannter sicherer Hafen. Der Euro klettert im Gegenzug an die Marke von 1,10 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch bei gut 1,09 Dollar gelegen hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit deutlichen Kursgewinnen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Immer mehr Länder lockern die Einschränkungen, die sie während der Corona-Krise angeordnet hatten, und fahren ihre Wirtschaft wieder hoch. Das stimmte Anleger zuversichtlich mit Blick auf eine konjunkturelle Erholung. Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das zuletzt die Spannungen zwischen China und den USA wieder verschärft hatte, trat darüber in den Hintergrund. An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index deutlich zu. Japan hatte am Montag den Ausnahmezustand vollständig aufgehoben und die erfolgreiche Bekämpfung des Coronavirus vermeldet. Gefragt waren Konjunkturzykliker, etwa aus dem Automobilsektor. Die Lockerung von Reisebeschränkungen verhalf den Aktien des Transportsektors zu Kursgewinnen. Unter den Fluggesellschaften verteuerten sich All Nippon Airways und Japan Airlines in Tokio um 5,7 und 8,2 Prozent. In Schanghai verbuchten die Aktien der Touristikunternehmen Caissa Tosun und China International Travel Kursgewinne von 10 und 8,1 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen aus Europa kommen am Dienstag deutlich zurück. Investoren setzen darauf, dass sich die Konjunktur schnell von dem Absturz im zweiten Quartal erholen wird. Zudem sorgt das Geld der Notenbanken dafür, dass die Anleihen Käufer finden. Das neue PEPP-Programm, in dessen Rahmen die Europäische Zentralbank zum kleineren Teil auch Unternehmensanleihen kaufen kann, wuchs in der vergangenen Woche um 30,1 Milliarden auf 211,9 Milliarden Euro. Details zu den PEPP-Käufen, zum Beispiel über das Volumen der angekauften Unternehmensanleihen, wurden wie üblich jedoch nicht veröffentlicht. Bei dem aktuellen Ankauftempo wären die aktuell auf 750 Milliarden Euro begrenzten Mittel nach Berechnungen der DZ Bank bis Oktober erschöpft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler kooperiert mit Rolls-Royce bei Brennstoffzellen

Die Daimler-Lkw-Tochter kooperiert mit dem Motorenhersteller Rolls-Royce bei der Entwicklung stationärer Brennstoffzellengeneratoren. Wie die Unternehmen mitteilten, soll mit der Technik die CO2-neutrale Notstromversorgung von sicherheitskritischen Einrichtungen wie beispielsweise Rechenzentren möglich werden. Die Brennstoffzellengeneratoren sollen emissionsfreie Alternativen zu Dieselmotoren bieten.

Siemens will anfangs 45 Prozent an Energy behalten - Reuters

Siemens will beim geplanten Spinoff seiner Energietechnik-Tochter nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters im Herbst zunächst 55 Prozent der Aktien an seine Aktionäre abgeben. Von den verbleibenden 45 Prozent würden 9,9 Prozent an den Siemens-Pensionsfonds übertragen, die restlichen 35,1 Prozent wolle Siemens nach 12 bis 18 Monaten "deutlich" verringern, schreibt Reuters unter Verweis auf zwei Insider. Siemens wollte sich zu den Informationen nicht äußern.

Evotec beteiligt sich an Finanzierungsrunde von Exscientia

Das Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec hat sich an der Finanzierungsrunde von Exscientia beteiligt, einem Wirkstoffforschungs- und -designunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wie Evotec mitteilte, wurden im Rahmen der Finanzierungsrunde insgesamt 60 Millionen US-Dollar eingeworben. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde vom neuen Investor Novo Holdings, einem dänischen Life-Science-Investor, der sich im Besitz der Novo Nordisk Foundation befindet. Neben Evotec beteiligten sich auch die bisherigen Investoren Bristol-Myers Squibb und GT Healthcare Capital an der Runde.

Flughafen Frankfurt in 21. KW mit 95,4 Prozent weniger Passagieren

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.