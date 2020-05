BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) setzt am Abend die Gespräche über mögliche Kaufprämien mit der Autoindustrie fort. Dazu ist eine weitere Videokonferenz mit den Vertretern der Arbeitsgruppe für konjunkturbelebende Maßnahmen geplant, wie sein Ressort mitteilte. Das Treffen soll eine mögliche Entscheidung beim kommenden Autogipfel am 2. Juni im Kanzleramt vorbereiten. Die deutschen Autobauer fordern Kaufprämien auch für Diesel und Benziner.

"Damit wir letztlich gestärkt aus der Krise hervorgehen, müssen wir Wertschöpfung und Arbeitsplätze erhalten und gleichzeitig die Innovationskraft der Automobilindustrie stärken", erklärte Altmaier. "Das Ziel ist ein gemeinsames Konzept, das die Konjunktur in der Automobilindustrie, aber auch in anderen wichtigen Wirtschaftsbereichen schnell und erfolgreich ankurbelt und im Einklang mit unseren Klimazielen steht." Mit einem zugleich gestarteten "Transformationsdialog Automobilindustrie" sollen auch kleine und mittlere Zulieferer in den Blick genommen werden.

Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind neben Altmaier auch Vertreter der Ressorts Finanzen, Verkehr, Umwelt und Arbeit sowie der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Gewerkschaft IG Metall. Die Runde war nach dem vergangenen Autogipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 5. Mai eingerichtet worden.

