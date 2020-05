Der "Quantified Self"-Trend ist so aktuell wie nie zuvor. Da darf natürlich auch eine App zum Tracken der eigenen Ernährung nicht fehlen. Warum das so ist, erklärt Florian Weißenstein im t3n-Interview. Wer abnehmen will und nach entsprechender Unterstützung fürs Smartphone sucht, kommt an Yazio kaum vorbei. Die App, die in vielen Ländern klarer Marktführer im Bereich Ernährung und breiter gefasst teilweise sogar in Health and Fitness ist, bietet eine Übersicht über alle Nährwerte, einen Schrittzähler sowie in der Pro-Version zahlreiche Ernährungspläne und Rezepte. Eigenen Angaben zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...