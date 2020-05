Linux-Gründer Linus Torvalds hat nach 15 Jahren Intel-CPU auf seinem persönlichen PC die Threadripper 3970X von AMD eingebaut und zeigt sich von der Performance begeistert. 15 Jahre war Linux-Gründer Linus Torvalds Intel treu, wenn es um den Einsatz der CPU in seinem PC ging. Jetzt hat Torvalds das aktuelle Topmodell des Intel-Rivalen AMD verbaut, die Threadripper 3970X und zeigt sich begeistert. In seinem wöchentlichen Kernel-Post zur Veröffentlichung von Linux 5.7 rc7 erklärte er das "Upgrade" seines Computers zur "aufregendsten Sache der Woche", wie The ...

