Zyxel Communications gab bekannt, dass sein 5G FWA-Produktportfolio (Fixed Wireless Access) für Service-Provider verfügbar ist und die Massenproduktion bereits im zweiten Quartal 2020 beginnen wird. Klicken Sie hier, um Ihr Geschäft mit Zyxel 5G NR FWA zu beschleunigen.

Teilnehmer erwarten heutzutage eine robuste Bandbreite und geringe Latenz. In einigen Haushalten sind zuverlässige Breitbandverbindungen jedoch nur eingeschränkt verfügbar. Das Zyxel FWA-Portfolio hilft Service-Providern, die 5G NR-Technologie zu nutzen, um Premium-Breitbanddienste mit hoher Kapazität, Hochgeschwindigkeitsverbindungen, erweiterter Netzwerksicherheit und flexibler Bereitstellung anzubieten.

Zyxel bietet mit seinem 5G NR FWA-Portfolio eine breite Palette von Produkten mit Optionen für den Außen-, Innen- und Mobilbereich, darunter:

5G NR Outdoor Router (NR7101)

5G NR Indoor Router (NR5101)

5G NR Portable Router (NR2101)

Zusammen bieten diese Lösungen Konnektivität an jedem Ort. Das 5G NR-Lösungsportfolio von Zyxel kombiniert die neuesten WLAN 6-Technologien und bietet Service-Providern und Teilnehmern eine überlegenes WLAN-Erlebnis mit maximalen Geschwindigkeiten und ohne Totzone.

Die 5G NR FWA-Lösungen von Zyxel bieten außerdem eine einfache und intuitive mobile App, mit der die Teilnehmer ihre Geräte problemlos installieren und mit dem Netzwerk verbinden können. Die App verringert die Installationszeit erheblich und macht kostspielige professionelle Installationen überflüssig. Teilnehmer können die mobile App außerdem nutzen, um die ihre vorhandenen Kundenendgeräte optimal zu positionieren und so die bestmögliche 5G-Verbindung zu erzielen.

"5G NR ermöglicht Service-Providern eine größere Pipeline, schnelleres Daten-Streaming und eine extrem niedrige Latenz, um die Wünsche und Anforderungen der Teilnehmer zu erfüllen, insbesondere in einer Zeit, in der sich mehr Menschen von zu Hause aus einloggen als jemals zuvor," sagte Karsten Gewecke, Senior VP, Head of EMEA Regional BU bei Zyxel Communications. "Die Einführung des 5G Fixed Wireless Access-Portfolios von Zyxel beweist unser Engagement, Service-Providern dabei zu helfen, neue Geschäftsmöglichkeiten und das bestmögliche Teilnehmererlebnis zu generieren."

Verfügbarkeit

NR7101, NR5101 und NR2101 werden ab dem zweiten Quartal 2020 für Service-Provider in der EMEA-Region verfügbar sein. Service-Provider können sich bezüglich der Verfügbarkeit an ihre lokalen Zyxel-Vertreter wenden. Weitere Produktinformationen finden Sie auf der globalen Zyxel-Website.

Über Zyxel Communications

Zyxel liefert technische Innovationen und vernetzt die Welt seit mehr als 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob es darum geht, Zugang über festinstallierte oder über mobile Broadbandlösungen einzurichten bei Zyxel bieten wir ein umfangreiches, flexibles Portfolio von Produkten an, das für Service-Provider und ihre Teilnehmer genau richtig ist.

