Beendigung der Einbeziehung der ROK Stars-Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart zum 30. Juni 2020DGAP-Ad-hoc: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Delisting Beendigung der Einbeziehung der ROK Stars-Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart zum 30. Juni 202026.05.2020 / 13:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ROK Stars PLC, Albrighton, Wolverhampton, UKWKN A1H7NB / ISIN GB00B3QXB771Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Beendigung der Einbeziehung der ROK Stars-Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart zum 30. Juni 2020Das Board of Directors der ROK Stars PLC (Gesellschaft), Albrighton, Wolverhampton, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, hat heute die Beendigung der Börsennotierung im Freiverkehr der Börse Stuttgart beschlossen. Aufgrund des in der letzten Zeit nur geringen Handelsvolumens und der Verfügbarkeit anderweitiger Finanzierungsquellen erscheint ein Aufrechterhaltung des Börsenlistings im Freiverkehr der Börse Stuttgart nicht mehr zweckmäßig. Die Gesellschaft wird daher davon absehen, der aufgrund des Weggangs des antragstellenden Brokers von der Börse Stuttgart bereits eingeleiteten Beendigung der Einbeziehung der ROK Stars-Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart durch eine erneute Antragstellung entgegenzuwirken. Der Handel in der ROK Stars-Aktie im Freiverkehr der Börse Stuttgart wird daher nach Kenntnis der Gesellschaft zum 30. Juni 2020 eingestellt werden.ROK Stars PLC Board of Directors