Mittwoch, 27. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service TäglichModeration: Ingo NommsenMängel in der Mietwohnung - Tipps für Mieter von Sibylle VoßbeckBrot backen - Tipps und Rezepte von Sophie HinkelBügel-Gadgets im Check - Was können Steamer und Bügelhilfen?Leckerer Brathering - Kochen mit Mario KotaskaCorona-Situation in Israel - Schaltgespräch mit Nicola AlbrechtGast: Helgi Schmid, SchauspielerMittwoch, 27. Mai 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinFreizeitparks in Corona-Zeiten - Alles auf AnfangExpedition Deutschland: Briest - Auf den Spuren BismarcksDie Gartenretter - Wohlfühlgarten 3Mittwoch, 27. Mai 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteDeutsche Kiteschule auf Mauritius - Der Traum vom AuswandernMittwoch, 27. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSOKO Hamburg startet neu - Beginn der DreharbeitenNeues von LEA - Album "Treppenhaus" mit viel GefühlKate und Sophie haben viel zu tun - Das neue royale Power-Duo inLondonMittwoch, 27. Mai 2020, 22.15 Uhrauslandsjournal - die doku: Inside ChinaWie die Pandemie das Land verändertFilm von Ulf Röller und Stefanie SchoenebornAus Wuhan hat sich das Corona-Virus zuerst in China und schließlichüber die ganze Welt verbreitet. Mit radikalen Maßnahmen versucht diechinesische Regierung, die Seuche zu bekämpfen. China feiert sich fürerste Erfolge. Aber was passiert wirklich im verschlossenenRiesen-Reich? Monatelang konnten sich Journalisten kein eigenes Bildmachen, war die Weltöffentlichkeit auf die offiziellen Bilder derchinesischen Propaganda angewiesen.Nach dem Shutdown sammeln die ZDF-Korrespondenten StefanieSchoeneborn und Ulf Röller erste Eindrücke und erspüren, wie es demLand wirklich geht. Denn im Schatten der Krise hat Chinas Führung deneigenen Überwachungsstaat weiter ausgebaut. Tracing-Apps verfolgendie Bewegungsmuster aller Bürger. Ganze Regionen wurden unterQuarantäne gestellt. Und der Zusammenbruch globaler Handelsketten hatbeispiellose Folgen für die größte Volkswirtschaft der Welt.Millionen chinesischer Arbeiter fürchten mittlerweile um ihreExistenz.Für ihre Dokumentation "Inside China" haben dieZDF-Chinakorrespondenten das Land von der russisch-chinesischenGrenze in der Inneren Mongolei bis zur Technologie-Metropole Shenzhenbereist, vom Exporthafen in Shanghai bis zu den idyllischenNationalparks und Touristenattraktionen im Herzen des Landes.In Dongguan, der Werkbank der Welt mit 15.000 Textilfabriken, kämpfenMillionen von Wanderarbeitern um ihr wirtschaftliches Überleben. Seitder Wildtierhandel verboten wurde, füttern Schlangenfarmer ihreReptilien, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll. Nationalparks,die von Touristen-Einnahmen leben, sind menschenleer. DieContainerhäfen in Shanghai und Ningbo, die größten Umschlagplätze desLandes, stehen still, während die IT-Branche in Shenzhen davonprofitiert, dass neue Apps zur Kontrolle der Bevölkerung entwickeltwerden.Spürbar ist im Land eine wachsende Unzufriedenheit, die ungewohntoffen von Chinesen geäußert wird. Spürbar ist aber auch die Angst voreiner möglichen zweiten Corona-Welle. Ausländern wird mit Misstrauenbegegnet, denn Europäer und Amerikaner haben nach Meinung vielerChinesen das Virus nach China gebracht. Die Propagandamaschine derpolitischen Führung preist den Sieg über das Virus als Systemerfolg.Doch die Corona-Krise hat China verändert.