BERLIN (Dow Jones)--Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Deutsche Bahn AG zu bewältigen, haben der Bund, die Bahn, die Tarifpartner und der Konzernbetriebsrat ein "Bündnis für unsere Bahn" vereinbart. Das gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Jetzt geht es darum, die Auswirkungen der Corona-Pandemie so zu managen und so zu handeln, dass wir weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken können", sagte Scheuer. "Deutschland rollt nur mit einer starken Schiene." Seitens des Bundes gebe es ein "klares Signal für Investitionen".

"Die Eisenbahnverkehrsunternehmen sind wirtschaftlich massiv von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen", heißt es in der Vereinbarung, die Bund, Bahn, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Bahn-Arbeitgeberverband und -Konzernbetriebsrat unterzeichneten. Im Systemverbund der Bahn sei die Nachfrage in allen Bereichen eingebrochen. "Dies führt zu Umsatzausfällen in noch nie dagewesener Höhe und damit zu hohen wirtschaftlichen Schäden bei der Deutschen Bahn."

Ziel sei es in dieser Ausnahmesituation, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise bei der Bahn so zu bewältigen, "dass die Dachstrategie Starke Schiene, das damit verbundene Ausbau- und Modernisierungsprogramm und die dafür notwendige Rekrutierungs- und Qualifizierungsoffensive fortgeführt werden können". Als Eigenbeitrag des Unternehmens soll die Hälfte der im Systemverbund Bahn entstehenden Lücke entsprechend der aktuellen Kostenstruktur von Personal- und Sachkosten ausgeglichen werden. Der Bund werde die verbleibende Lücke schließen.

Der Bund sichert laut der Vereinbarung zu, die geplanten Investitionen in das Bestandsnetz, den Neu- und Ausbau sowie die technologische Erneuerung des Gesamtsystems fortzuführen, auch um die Klimaziele zu unterstützen. Zur Schließung der verbleibenden Finanzierungslücke soll der Bundestags-Haushaltsausschuss gebeten werden, einer Anhebung der Verschuldungsgrenze zuzustimmen. Zudem sei die Bundesregierung bereit, dem Haushaltsgesetzgeber vorzuschlagen, 80 Prozent der nach Gegensteuerung verbleibenden Schäden aus der Corona-Pandemie durch eine Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn auszugleichen. "Beides werden wir dem Haushaltsausschuss vorstellen", sagte Scheuer.

Die Tarifpartner kündigten in dem Papier an, sie würden "intelligente, sozial ausgewogene und ökologisch sinnvolle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung vereinbaren". An den Einstellungen bei den stark umworbenen Fachberufen werde festgehalten. Der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel erklärte, die "Beschäftigten werden ihren Beitrag leisten". Er wolle aber tarifvertraglichen Vereinbarungen, die schnell umgesetzt werden müssten, nicht vorgreifen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte aber eine Unterzeichnung der Vereinbarung abgelehnt, was Scheuer bedauerte.

