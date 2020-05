AIMCAL, der Verband der internationalen Metallisierer, Beschichter und Laminierer mit Sitz in den USA, hat der Hazen Paper Company für seine mit flammenden Nordlichtern gestaltete Verpackung für den Arctic Blue Gin den Preis "Product of the Year 2020" verliehen. Metsä Board, ein führender europäischer Hersteller von Premium-Frischfaserkarton und ein Unternehmen der Metsä Group, entwickelte die Verpackungsstruktur, die Originalgrafik und die Prägung. Die markante Verpackung wird aus der leichtgewichtigen, festen Faltschachtelkartonqualität MetsäBoard Pro FBB Bright 350 g/m2 hergestellt. "Die Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...