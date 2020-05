Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Sparks, NV (pta044/26.05.2020/15:39) - Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass das Management zu Beginn des Jahres 2020 intensive Diskussionen über das Portfolio des Unternehmens, die damit verbundenen Risiken und die zukünftigen Chancen geführt hat. Auf der Grundlage ihrer Analyse traf die Unternehmensleitung zu diesem Zeitpunkt die strategische Entscheidung, dass das Unternehmen sein Geschäft diversifizieren und sich stärker auf seine europäischen Projekte konzentrieren wird (z.B. das Lithium-Minenprojekt in Osteuropa - siehe unten).



Das heißt, noch bevor die Welt vom Coronavirus und seinen dramatischen Auswirkungen auf die Menschen und die Wirtschaft weltweit betroffen war, was insbesondere auch zu einem enormen Rückgang des Ölpreises führte, wurde die Entscheidung getroffen, dass der Betrieb und die Projekte in den USA keine Priorität mehr haben. Deshalb haben wir das "Operation Agreement" mit Mystic Energy LLC gekündigt und werden selbst als Operator der Ölquellen in Kentucky auftreten.



Hierzu haben wir zwischenzeitlich eine Tochtergesellschaft gegründet. Diese Tochtergesellschaft wird das Vehikel für alle unsere US-amerikanischen Öl- und Gasaktivitäten sein. Der Zweck besteht darin, das Risiko des Unternehmens angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Aussichten im US-amerikanischen Öl- und Gasgeschäft zu reduzieren und die Vermögenswerte so zu trennen, dass wir die Interessen der Aktionäre des Unternehmens vor Betriebsrisiken in der Region schützen und gleichzeitig die Betriebskosten senken.



Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Schweizer Unternehmen zum Erwerb einer Beteiligung an diesem Unternehmen. Dieses Schweizer Unternehmen ist Hauptgesellschafter eines Lithium-Minenprojekts in Osteuropa. Ein neuer Evaluierungsbericht und ein professioneller Businessplan werden innerhalb der ersten Hälfte des Jahres 2020 erarbeitet und fertiggestellt. Alle bereits jetzt verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass dieses Lithium-Minen-Projekt eines der wertvollsten und interessantesten Lithium-Projekte weltweit sein kann. Und dies in Kombination mit einem enormen strategischen Aspekt, beispielsweise mit Blick auf die europäischen Hersteller von Elektroautos und deren Interesse an einer verlässlichen Lithiumversorgung und einer Reduzierung der Abhängigkeit von Lithiumlieferanten z.B. aus Südamerika.



Das Unternehmen unterzeichnete weiterhin eine Vereinbarung mit einer israelischen Gesellschaft zur Entwicklung einer einzigartigen fortschrittlichen Technologie für die Produktion von hochreinem HPA-Aluminiumoxid sowie für Ammoniak. Derzeit wird ein professioneller Businessplan erstellt. Auf der Grundlage dessen werden wir die Einzelheiten unserer Investition festlegen.



Darüber hinaus schloss das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung mit einer Gesellschaft in Wyoming ab, in der beide Parteien vereinbarten, ein Rohöl- und Erdgasprojekt im Bundesstaat Kansas zu erkunden und auszubeuten. Das Joint Venture wird sich hauptsächlich auf die Exploration und Gewinnung des Edelgases Helium konzentrieren. In der Zwischenzeit konnte eine Stichprobenerhebung auf dem Explorationsgebiet abgeschlossen werden und die Zahlen werden derzeit analysiert. Die bisherigen Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend und auch hier ist ein neuer Businessplan in Arbeit.



Wir sind überzeugt, dass dies der absolut richtige Schritt in eine vielversprechende Zukunft ist. Als Ergebnis wird das Unternehmen in eine Investment- und Private-Equity-Gesellschaft umgewandelt werden. Diese Neuausrichtung - weg von der "Old Economy" und hin zur "New Economy" und zu zukunftsorientierten Geschäftsmodellen - eröffnet unseres Erachtens hervorragende und überproportionale Wachstumsperspektiven, insbesondere auch angesichts unseres hervorragenden weltweiten Netzwerkes.



Investor Relations / 26. Mai 2020



Über NOWEA ENERGY: NOWEA ENERGY ist eine Investment und Private Equity Gesellschaft mit starkem Fokus auf aufstrebende, innovative Unternehmen. Insbesondere Wachstumsunternehmen im Energiesektor bieten wir Kapital und Expertise kombiniert mit eine breiten Palette an Dienstleistungen. Innovative Unternehmen aus verschiedenen Zukunftsbranchen, wie Mobilität, E-Mobilität, Energie, Mining (strategische Rohstoffe) sowie Smart-Home und Industrie 4.0, stehen hierbei im Mittelpunkt.



Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Notierung der Aktien im elektronischen Angebotssystem des Over-the-Counter Bulletin Board durchzuführen. Das Management geht davon aus, dass der Prozess der Erlangung eines Handelssymbols und die Aufnahme des Handels der Aktien im Jahr 2020 zu erwarten ist.



Weitere Informationen erhalten Sie ggfs. im Internet unter " https://noweaenergy.com/ ".



Disclaimer/Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen/Risikohinweise: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Prognosen über mögliche zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige finanzielle Entwicklung der Gesellschaft. Alle Aussagen, die nicht aktuelle und historische Fakten und Bedingungen in dieser Mitteilung sind, einschließlich aller Aussagen über unsere zukünftige Ertrags- und Finanzlage, unsere Geschäftsstrategie, unsere Pläne und unsere Ziele für zukünftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung). Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und spiegeln unsere gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die jederzeit geändert werden können.



Alle Aussagen, Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, und/oder Annahmen welche zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.



Zukunftsgerichtete Aussagen können zudem durch die Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "erwarten", "werden", "antizipieren", "schätzen", "glauben" oder durch Aussagen identifiziert werden, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "sollen". Obwohl wir glauben, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können diese Pläne, Absichten und Erwartungen möglicherweise nicht erreicht werden.



Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in den in dieser Mitteilung und/oder in unseren Unterlagen und Mitteilungen gegenüber der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission SEC enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ausgedrückt oder impliziert sind.



Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den Safe Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.



Diese Mitteilung hat ausschließlich informatorischen Charakter. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien dar und ist auch nicht in diesem Sinne auszulegen.



(Ende)



Aussender: NOWEA ENERGY INC. Adresse: 4650 Wedekind Road, Suite #2, 89431 Sparks, NV Land: Vereinigte Staaten Ansprechpartner: NOWEA Tel.: +1 (775) 686-2400 E-Mail: ir@noweaenergy.com Website: www.noweaenergy.com



ISIN(s): US67012L1089 (Aktie) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1590500340622



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 26, 2020 09:39 ET (13:39 GMT)





Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de