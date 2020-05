Wien (ots) - Ab sofort heißt es ganz einfach selbst dudeln - mit dem Almdudler Alpenkräutersirup. Ob als Erfrischung zwischendurch, als Grundlage für Cocktails mit oder ohne Alkohol oder zum Verfeinern von Süßspeisen oder Grillmarinaden: Der Almdudler Alpenkräutersirup bietet vielfältige Möglichkeiten für Groß und Klein. Und verspricht mit seinen natürlichen Alpenkräutern, verfeinert mit fruchtiger Holunderblüte und erfrischender Zitronenmelisse, das einzigartige Almdudler Geschmackserlebnis. So kann sich jeder das alpenländische Lebensgefühl ganz unkompliziert zum Selbermischen nach Hause - und natürlich ins Büro - holen. Der Sirup wird am besten im Verhältnis ein Teil Sirup zu neun Teilen stilles oder spritziges Wasser zubereitet. Zudem eignet er sich perfekt für alle Wassersprudler. Wer gerne Neues ausprobiert, kann damit zum Beispiel Puddings, Torten und andere Mehlspeisen wie einen leckeren Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn versüßen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Natürliches Almdudler Feeling für zu Hause



Mit dem Neuzugang im Almdudler-Sortiment erschließt das Familienunternehmen eine ganz neue Produktkategorie und bringt Abwechslung in den Alltag. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Sirup überzeugt der Almdudler Alpenkräutersirup mit 30 Prozent weniger Zucker, ganz ohne Süßungsmittel. Und hat nur 27 kcal pro 100 ml Fertiggetränk. Darüber hinaus enthält er getreu der Almdudler Philosophie ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, kommt ohne künstliche Aromen, Konservierungsmittel sowie Farb- und Zusatzstoffe aus und ist vegan zertifiziert. Der Almdudler Alpenkräutersirup hat einen praktischen "Anti-Tropf"-Ausgießer, mit dem kein Tropfen verloren geht. Verfügbar ist er in der schlanken 0,7 Liter-Flasche deutschlandweit im Lebensmittelhandel und kann zudem bequem über den Almdudler Online-Shop shop.almdudler.com (https://shop.almdudler.com/) bestellt werden. Die Bestellung nach Deutschland ist bereits ab 20 Euro versandkostenfrei.



