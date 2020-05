LÜNEBURG (dpa-AFX) - Ein Lokal im niedersächsischen Lüneburg soll massiv gegen Corona-Auflagen verstoßen haben - und wurde von der Polizei vorläufig geschlossen. Dem Wirt könnte nun ein fünfstelliges Bußgeld drohen, wie die Lüneburger "Landeszeitung" am Dienstag berichtete. Die von Nachbarn alarmierte Polizei hätte am Samstag vor und in der Gaststätte rund 100 Gäste gezählt, hieß es weiter.



"Es könnte sich nach den bisherigen Erkenntnissen um einen schwer wiegenden Verstoß gegen die Auflagen handeln", sagte eine Sprecherin des Landkreises dazu. Ein Polizeisprecher sagte, Mindestabstände seien nicht eingehalten worden, eine Gästeliste sei nicht geführt worden./pkr/DP/jha

