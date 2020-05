Die Electronica China wird wie geplant von 3. bis 5. Juli 2020 stattfinden. Am 11. Mai hatten die Shanghai Municipal Commission of Commerce und die Shanghai Convention & Exhibition Industries Association die Richtlinien zur Prävention und Kontrolle der Epidemie bei der Organisation von Ausstellungen bekannt gemacht. Nach Kommunikation mit Ausstellern, Besuchern, Partnern und Kollegen am Veranstaltungsort bestätigt die Messe München, dass die Electronica China, die Productronica China und die Laser World of Photonics China wie geplant im National Exhibition and Convention Center, Shanghai, stattfinden ...

