Bonn (ots) - Die Summen sind schwindelerregend. Es sind Milliardenbeträge im Spiel, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen. Das Ausmaß der finanziellen staatlichen Unterstützung in Deutschland ist historisch. Doch wer wird am Ende den Schuldenberg bezahlen? Zumal ein Wiederaufbauplan auf europäischer Ebene dazukommt. Der Plan der Bundeskanzlerin und des französischen Präsidenten hat ein Volumen von 500 Milliarden Euro. Dafür gab es zwar Lob, aber auch sehr schnell einen "sparsameren" Gegenentwurf.Wie sehr belastet das die Solidarität in der EU? Wie steht es um die Langzeitfolgen der aktuellen Rettungsmaßnahmen?Anke Plättner diskutiert mit:Günther Oettinger, CDU, ehem. EU-Kommissar und Ministerpräsident a.D.Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin der tazLothar Binding, SPD, finanzpolitischer Sprecher BundestagsfraktionReiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler