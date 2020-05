Die Messen Electronica und Automatica sollen in diesem Jahr stattfinden, teilte der CEO der Messe München, Klaus Dittrich, über LinkedIn mit. Er bezog sich auf eine Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, dass Messen vom September an wieder in dem Bundesland ausgerichtet werden dürfen. Basis für diese Entscheidung sei laut Dittrich ein Konzept der Messe für einen Schutz vor einer möglichen Infektion. Denn die Gesundheit und Sicherheit von Kunden, ...

