DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.999,22 +0,94% -19,92% Stoxx50 2.881,88 +0,17% -15,31% DAX 11.504,65 +1,00% -13,17% FTSE 6.069,66 +1,27% -20,54% CAC 4.606,24 +1,46% -22,95% DJIA 25.065,82 +2,46% -12,17% S&P-500 3.006,86 +1,74% -6,93% Nasdaq-Comp. 9.407,11 +0,89% +4,84% Nasdaq-100 9.463,29 +0,52% +8,36% Nikkei-225 21.271,17 +2,55% -10,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,17 -101

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,69 33,72 +1,3% 0,44 -42,8% Brent/ICE 35,44 35,53 -0,3% -0,09 -44,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.714,54 1.729,55 -0,9% -15,01 +13,0% Silber (Spot) 17,17 17,25 -0,5% -0,08 -3,8% Platin (Spot) 834,85 844,25 -1,1% -9,40 -13,5% Kupfer-Future 2,42 2,39 +1,4% +0,03 -13,9%

Der zunehmende Konjunkturoptimismus spiegelt sich auch in den moderat steigenden Preisen am Ölmarkt wider, die allerdings deutlichere Gewinne wieder abgeben. Dazu kommt leichte Unterstützung durch den nachgebenden Dollar. Öl wird in der US-Währung gehandelt und verbilligt sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn der Greenback nachgibt. Der "sichere Hafen" Gold gibt mit der steigenden Zuversicht der Investoren moderat nach. Der Preis für die Feinunze notiert aber weiterhin klar über der wichtigen Marke von 1.700 Dollar.

FINANZMARKT USA

Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung mit den globalen Lockerungen nach der Coronavirus-Pandemie und die Zuversicht, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben könnte, sorgen am Dienstag an der Wall Street für ein dickes Plus. In immer mehr Ländern werden die im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen gelockert und auch der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. Dies schürt die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Die Warnungen von Virologen vor einer möglichen zweiten Infektionswelle werden dagegen in den Hintergrund gedrängt. Vielmehr verstärkt sich die Hoffnung, dass möglicherweise schon bald ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. So teilte Novavax mit, dass man klinische Studien mit Probanden für einen Corona-Impfstoff beginnen könne. Die Aktie schießt um 15,2 Prozent in die Höhe. Auch der US-Pharmakonzern Merck bemüht sich um die Entwicklung von Corona-Medikamenten. Man arbeite an zwei potenziellen Impfstoffen und einem experimentellen Medikament gegen das Virus, hieß es. Die Papiere gewinnen 1,7 Prozent. Daneben sind deutliche Umschichtungen zu beobachten. Die bislang führenden Technologiewerte bleiben zurück, was sich auch den relativ schwachen Nasdaq-Indizes zeigt. Dagegen rücken nun Finanzwerte in den Blick. Im Dow steigen Goldman Sachs um 7 Prozent und JP Morgan um 6,2 Prozent. Im ebenfalls gefragten Tourismussektor steigern sich Hilton Worldwide und Marriott International um jeweils 4,9 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Rally-Gewinne am Dienstag ausgebaut. Der DAX schloss erstmals seit dem 6. März wieder über der 11.500er Marke. Ein regelrechtes Kursfeuerwerk zündeten die Aktien aus dem Reise- und Tourismus-Bereich. Sie sind in der Erholungsrally Nachzügler. Der Stoxx-Sektorenindex gewann 6,9 Prozent. Länder wie Spanien öffnen sich nun wieder dem Tourismus, und Deutschland hebt die bestehende Reisewarnung für die EU und weitere Länder in Europa voraussichtlich zum 15. Juni auf. IAG, die Aktien der Holding von British Airways und Iberia, schossen um 23 Prozent nach oben, TUI um 32,4 Prozent, die Aktien der Kreuzfahrt-Reederei Carnival um 13,2 Prozent und die Papiere der Hotel-Kette Interconti um 9,3 Prozent. Im DAX stiegen Lufthansa um 6,8 Prozent, im MDAX zogen Fraport um 10,7 Prozent an. Daneben zählten Renault und Peugeot mit jeweils rund 6 Prozent Plus zu den Hauptgewinnern in Europa. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat angekündigt, er werde die Hilfen für die Autobranche "massiv" ausweiten, in Aussicht gestellt hat Frankreich 8 Milliarden Euro. Valeo sprangen um 10,2 Prozent in die Höhe. Im DAX stiegen Continental um 6 Prozent. VW, Daimler und BMW legten zwischen 2,1 und gut 3,2 Prozent zu, BMW trotz einer Verkaufsempfehlung der Citibank-Analysten. An der Gewinnerspitze im DAX standen die Aktien der Deutschen Bank mit plus 8,8 Prozent, weit oben auch Titel der Munich Re mit einem Aufschlag von 5,8 Prozent. "Die Konjunkturindikatoren und die Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie deuten zunehmend auf eine V-Erholung hin", sagte ein Händler. "Damit wird die Erwartung hoher Abschreibungen gerade auch auf Anlagen aus Südeuropa wieder ausgepreist", ergänzte er. Davon wiederum profitierten in besonderem Maß die Banken und die Versicherungen. Der Stoxx-Banken-Index gewann 5,4 Prozent, der Stoxx-Versicherungs-Index 3,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42h Mo, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0969 +0,68% 1,0923 1,0897 -2,2% EUR/JPY 118,06 +0,59% 117,82 117,35 -3,2% EUR/CHF 1,0606 +0,17% 1,0607 1,0583 -2,3% EUR/GBP 0,8885 -0,60% 0,8925 0,8933 +5,0% USD/JPY 107,62 -0,10% 107,85 107,69 -1,1% GBP/USD 1,2345 +1,28% 1,2218 1,2199 -6,8% USD/CNH (Offshore) 7,1480 -0,00% 7,1421 7,1478 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.779,26 -1,34% 8.924,26 8.783,51 +21,8%

Der Dollar gibt auf breiter Front nach. Der Dollar-Index fällt um 0,8 Prozent. Vor dem Hintergrund sich weltweit ausweitender Lockerungen der Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und auch von Hoffnungen auf Fortschritte bei der Impfstofferforschung werden die Anleger optimistischer und der Dollar verliert an Attraktivität als sogenannter sicherer Hafen. Der Euro klettert im Gegenzug an die Marke von 1,10 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch bei gut 1,09 Dollar gelegen hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit deutlichen Kursgewinnen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Immer mehr Länder lockern die Einschränkungen, die sie während der Corona-Krise angeordnet hatten, und fahren ihre Wirtschaft wieder hoch. Das stimmte Anleger zuversichtlich mit Blick auf eine konjunkturelle Erholung. Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das zuletzt die Spannungen zwischen China und den USA wieder verschärft hatte, trat darüber in den Hintergrund. An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index deutlich zu. Japan hatte am Montag den Ausnahmezustand vollständig aufgehoben und die erfolgreiche Bekämpfung des Coronavirus vermeldet. Gefragt waren Konjunkturzykliker, etwa aus dem Automobilsektor. Die Lockerung von Reisebeschränkungen verhalf den Aktien des Transportsektors zu Kursgewinnen. Unter den Fluggesellschaften verteuerten sich All Nippon Airways und Japan Airlines in Tokio um 5,7 und 8,2 Prozent. In Schanghai verbuchten die Aktien der Touristikunternehmen Caissa Tosun und China International Travel Kursgewinne von 10 und 8,1 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Eon-Anteilseigner kritisieren Ämterfülle im Aufsichtsrat

Vor der Hauptversammlung des Energiekonzerns Eon am Donnerstag wächst aus den Reihen der Aktionäre die Kritik an der Ämterfülle im Aufsichtsrat. Wie aus den Fragen der Deka Bank an den Versorger hervorgeht, werde das Institut dem Vorstandsvorsitzenden der Grillo Werke AG, Ulrich Grillo, seine Zustimmung verweigern. Grillo sei auch Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinmetall AG und im Präsidium des Bundesverbands Deutscher Industrie vertreten, begründete das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe.

Ryanair klagt gegen Staatshilfe für die Lufthansa

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair zieht gegen die Corona-Staatshilfen für die Lufthansa vor Gericht. Ryanair-Chef Michael O'Leary kündigte am Dienstag an, er werde beim Europäischen Gerichtshof Einspruch gegen dieses weitere Beispiel einer "illegalen" Staatshilfe einreichen. Die von der Bundesregierung und weiteren Staaten gewährten Milliarden würden dem Wettbewerb in den kommenden fünf Jahren "massiv" schaden.

Brüssel verspricht faire Bewertung von deutscher Unterstützung für Lufthansa

Die EU-Kommission hat versichert, die geplanten Milliardenhilfen der Bundesregierung für die Lufthansa einer gerechten Prüfung zu unterziehen. "Ohne Zweifel wenden wir die Regeln für staatliche Beihilfen bei von allen Mitgliedstaaten angemeldeten Maßnahmen gleichermaßen an", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Dienstag.

Eurowings streicht in der Verwaltung 300 Stellen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 12:19 ET (16:19 GMT)

Die Lufthansa-Tochter Eurowings streicht in der Verwaltung 300 Stellen, um Kosten zu reduzieren. Der Stellenabbau ist Teil eines Einsparplans aus dem Jahr 2019, mit dem die Airline die Kosten um 30 Prozent reduzieren will. Nun soll das Ziel aber früher erreicht werden, wie Eurowings mitteilte. Ein Großteil der Stellen soll mit Hilfe der natürlichen Fluktuation wegfallen. Dabei will Eurowings so sozial verträglich wie möglich vorgehen.

Siemens will Energiegeschäft zu 55 Prozent an Aktionäre abgeben

Siemens will sein ausgegliedertes Kraftwerks- und Energietechnikgeschäft im Herbst zu 55 Prozent an die Aktionäre verschenken. Unmittelbar vor der Erstnotiz der neuen Siemens Energy AG, die für den 28. September in Frankfurt geplant ist, sollen ihnen je ein Anteilsschein pro zwei gehaltene Siemens-Aktien zusätzlich ins Depot gebucht werden, wie der Münchner Technologiekonzern am Dienstag mitteilte.

Airbus baut drittes Versorgungsmodul für US-Raumkapsel "Orion"

Nun ist es offiziell: Wenn 2024 Astronauten auf dem Mond landen, werden sie vom Europäischen Servicemodul (ESM) der Europäischen Weltraumagentur ESA unterstützt. Die ESA unterzeichnete nach eigenen Angaben vom Dienstag einen Vertrag mit Airbus über den Bau des dritten ESM-Servicemoduls für das Nasa-Raumschiff "Orion", das im Rahmen des "Artemis"-Programms der Nasa die nächsten Menschen auf den Mond befördern soll.

Finanzvorstand von Banca Monte dei Paschi di Siena tritt zurück

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA verliert ihren Finanzvorstand. Wie die italienische Bank mitteile, wird Andrea Rovellini von seinem Posten am 15. Juli zurücktreten. Rovellini wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden. Neben der Tätigkeit als CFO ist er auch stellvertretender Generaldirektor der Bank.

Philips erhält FDA-Zulassung für Covid-19 Biosensor

Die Koninklijke Philips NV hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für ihren tragbaren Biosensor für bestätigte und vermutete Corona-Patienten erhalten. Wie der niederländische Technologiekonzern mitteilte, hat der Sensor bereits das europäische CE-Zeichen erhalten und sei derzeit mit einer ersten Installation im OLVG Krankenhaus in den Niederlanden im Einsatz, um zur Ersteinschätzung und klinischen Überwachung von Covid-19-Patienten beizutragen.

Merck & Co bemüht sich um Corona-Gegenmittel

Der US-Pharmariese Merck bemüht sich um die Entwicklung von Corona-Medikamenten. Wie der Konzern mitteilte, arbeite er an zwei potenziellen Impfstoffen und einem experimentellen Medikament gegen das Coronavirus. Damit schließt sich Merck & Co der intensiven Suche der Konkurrenz nach einem Gegenmittel an.

IPO/Warner Music kommt an die Börse

Die Warner Music Group wird von ihren Alteigentümern an die Börse gebracht. Es würden 70 Millionen Aktien zu je 23 bis 26 US-Dollar verkauft, teilte das Unternehmen mit. Das IPO kommt damit auf eine Bewertung von bis zu gut 1,8 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 12:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.