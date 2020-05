Die börsenotierte Ottakringer Getränke AG wird der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je gewinnberechtigter Stammaktie und Vorzugsaktie vorschlagen. Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung beträgt somit insgesamt 2.665.497 Euro. Grundsätzlich werde zwar eine stabile Dividendenpolitik verfolgt, die sich am erwirtschafteten Jahresüberschuss und dem Konzernergebnis orientiert, da jedoch auch die durch COVID-19 verursachten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen seien, liegt der Gewinnverwendungsvorschlag nun um 50 Prozent unter der Vorjahresdividende, wie es heißt.

