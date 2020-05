Düsseldorf (ots) - Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben derzeit für 250 Schüler und 32 Lehrer häusliche Isolierung angeordnet. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) unter Berufung auf Angaben aus dem Schulministerium. "Bei den in Quarantäne befindlichen Lehrern gibt es fünf bestätigte Covid-19-Fälle", teilte das Ministerium demnach mit. Landesweit befinde sich an 118 Grundschulen, 40 Hauptschulen, 39 Real- und Sekundarschulen sowie 34 Gymnasien, 48 Berufskollegs und sechs Förderschulen mindestens ein Schüler oder Lehrer in Quarantäne. Die Zahlen beziehen sich auf den 19. Mai.



