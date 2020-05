Mary Kay Inc. ist seit mehr als 56 Jahren führend auf dem Gebiet der Hautpflegeinnovationen und setzte seine kontinuierliche Unterstützung der Kosmetik- und Wissenschaftsgemeinschaft fort, indem das Unternehmen seine Ergebnisse im Rahmen des virtuellen Programms des Symposiums "Skin of Color Society" 2020 präsentierte.

Dr. Cristi Gomez, Director, Product Safety Environmental Toxicology, enthüllte neue Forschungsergebnisse über die wissenschaftlichen Grundlagen von LumiVie, einem Intensivserum von Mary Kay, das die Haut strahlender aussehen lässt, ihr Energie verleiht und Feuchtigkeit spendet. Mit weltweit zunehmender Urbanisierung sind die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Haut ein immer größeres Problem. Chronische Belastung durch Luftverschmutzung steht im Zusammenhang mit dem sichtbaren Alterungsprozess, vor allem mit der Entwicklung von Pigmentflecken. Forscher von Mary Kay entwickelten eine Rezeptur für die Hautpflege mit Pflanzenextrakten und den Vitaminen B3 und C, die sowohl für empfindliche Haut geeignet ist, als auch Pigmentstörungen der Haut wirksam bekämpft. Sie beobachteten außerdem Verbesserungen in Bezug auf Gleichmäßigkeit, Glanz und Textur des Hauttons.

"Unser Team widmet sich der Forschung und Entwicklung innovativer Lösungen, um verbreitete Hautprobleme anzugehen, die sich auf Frauen und ihr Selbstvertrauen auswirken", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer bei Mary Kay. "2020 wird die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Mary Kay weiterhin die jüngsten bahnbrechenden Entdeckungen mit der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft teilen."

Das virtuelle Programm des Symposiums "Skin of Color Society" ist nur die jüngste Veranstaltung, an der Mary Kay zusammen mit wissenschaftlichen und akademischen Gemeinschaften teilgenommen hat, und die das langjährige Engagement der Marke zur Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hautgesundheit bekräftigt. Mary Kay führt jedes Jahr Hunderttausende von wissenschaftlichen Tests an Produkten und Inhaltsstoffen durch, um die höchsten Standards an Sicherheit, Qualität und Leistung zu gewährleisten. Mary Kay hält mehr als 1.500 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns in ihrem globalen Portfolio. 2018 gab das Unternehmen die Eröffnung einer mehr als 100 Millionen USD teuren hochmodernen Fertigungs- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Lewisville, Texas, bekannt.

