BERLIN (dpa-AFX) - Der Arbeitnehmerflügel der Union hält nichts von dem Vorschlag einiger CDU-Wirtschaftspolitiker, den gesetzlichen Mindestlohn wegen der Corona-Krise abzusenken. "Es ist ein absurder Vorschlag", sagte der Vize-Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Alexander Krauß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Der Vorschlag gehe "nicht nur zu Lasten der Arbeitnehmer, sondern er schwächt auch die Kaufkraft, die wir gerade jetzt brauchen, um die Konjunktur anzukurbeln".



Mindestlohnempfänger seien von der Corona-Krise besonders betroffen. Viele von ihnen seien derzeit in Kurzarbeit und hätten damit in den vergangenen Wochen deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen müssen. Auch seien sie von Preissteigerungen etwa bei Lebensmitteln besonders betroffen.



Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Energie der CDU/CSU im Bundestag hatte sich dafür ausgesprochen, den Mindestlohn in Deutschland abzusenken oder zumindest eine Erhöhung im kommenden Jahr auszusetzen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte den Vorstoß deutlich zurückgewiesen, ebenso weitere Unionspolitiker, unter anderem Generalsekretär Paul Ziemiak.



CDA-Vize Krauß bezeichnete hingegen eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags bereits ab dem 1. Juli als sinnvolle Maßnahme, "weil dadurch mehr Kaufkraft entsteht". Auch diese Idee war vom Wirtschaftsflügel der Union gekommen./red/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de