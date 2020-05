BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD wirft Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vor, Studenten in Not nicht wie versprochen schnell und unbürokratisch zu helfen. Auch Wochen nach der Einigung in der Koalition hätten Studierende keinen Zugang zu Unterstützung aus dem vereinbarten Corona-Nothilfefonds, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). "Das ist bitter, zumal das Geld längst zur Verfügung steht." Er habe nicht den Eindruck, dass die Ministerin sich "mit Hochdruck und Engagement" darum kümmere, endlich Studenten in finanzieller Not zu helfen.



Zwei Drittel der Studierenden arbeiten nebenher, viele haben aber ihre Jobs verloren. Ende April hatte Karliczek daher angekündigt, Studentinnen und Studenten mit Notkrediten durch die Corona-Krise zu helfen. Weiterhin hatte der Bund angekündigt, den Nothilfefonds des Deutschen Studentenwerks mit 100 Millionen Euro aufstocken. Diese Nothilfe fließt aber noch nicht. Das Bundesbildungsministerium teilte dem Bericht zufolge mit, der Bund werde in Kürze "schlanke Förderkriterien" veröffentlichen. Das Ministerium arbeite mit den Studentenwerken mit Hochdruck daran, dass alle 57 Studierendenwerke die Überbrückungshilfe im Juni anbieten könnten./red/DP/zb

